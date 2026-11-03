Los vecinos de Cañadío denuncian el botellón de Halloween y el Ayuntamiento trabaja para paliarlo

Botellón Cañadío en Halloween. - AAVV DE POMBO, CAÑADÍO Y EL ENSANCHE

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Pombo, Cañadío y Ensanche han denunciado el "macrobotellón, ruido ensordecedor y toneladas de basura" que se registraron durante la celebración de Halloween el pasado sábado por la noche, en el que el Ayuntamiento de Santander, que trabaja para "paliar" este problema, desplegó un dispositivo policial especial.

Los vecinos afectados han protestado por el "ruido" y la presencia de "alcohol, menores, orines y basura" por todo El Ensanche durante esta festividad, y han advertido que esta situación "se repite y cada año va a más", en eventos como Nochebuena, Nochevieja, Semana Grande, el inicio y fin de curso, las hazañas del Racing o los triunfos de la Selección Española.

"Que la suciedad desaparezca unas horas después no significa que no haya existido el problema, ni borra el ruido, ni las molestias, ni la falta de descanso o de seguridad que soportamos", han manifestado en redes sociales, en las que han reclamado "responsabilidad municipal".

Y es que, según censura la Asociación, durante la fiesta no hubo "ningún" control ni medidas, ni se vio presencia policial. "La impunidad se ha convertido en la norma y cada año vamos a peor. ¿Hasta cuándo va a mirar hacia otro lado el Ayuntamiento de Santander?", ha trasladado.

Cuestionada sobre este asunto, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que el Ayuntamiento desplegó un dispositivo policial especial.

No obstante, ha apuntado que, debido a los días de luto decretados por el accidente ferroviario de Toledo, se tuvo que cancelar la programación de Halloween que el Consistorio había organizado en una carpa, en un recinto "totalmente acotado", lo que hizo que la gente estuviese "más dispersa".

Además, ha indicado que esta fiesta coincidía con puente en varias comunidades autónomas y también se disputó el partido Rcaing-Real Madrid, por lo que vino "mucha gente". En este sentido, ha destacado que "tenemos que felicitarnos porque Santander tuvo turismo ese fin de semana y eso genera una economía y genera puestos de trabajo".

"La climatología que hizo, el no tener una fiesta concentrada y el haber hecho un llamamiento para que la gente se disfrazase y viviese la fiesta, pues hizo tener más gente y situaciones en la calle que debemos de trabajar para paliar y seguimos en ello", ha manifestado.

De esta forma, la alcaldesa ha apostado por "seguir trabajando para que no haya botellón, para que los jóvenes y la hostelería puedan convivir y para que las terrazas estén acotadas".

Igual ha hecho estas declaraciones en la conmemoración del 133 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco.