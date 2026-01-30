Vecinos de Cartes no descartan movilizarse ante la llegada de menores extranjeros no acompañados al municipio

Más de un centenar de vecinos de Cartes se reúne frente al edificio adquirido por el Gobierno - EUROPA PRESS CEDIDA

Más de un centenar de vecinos de Cartes se ha reunido esta tarde para tratar la llegada de una veintena de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias que se ubicarán en el centro de acogida que el Gobierno de Cantabria (PP) va a abrir en el municipio y que será gestionado por la Fundación Cuin. No descartan llevar a cabo movilizaciones en la sede del Ejecutivo autonómico en Peña Herbosa.

El encuentro ha tenido lugar frente al edificio que el Gobierno ha adquirido para alojarlos, después de que esta mañana se haya celebrado el Pleno del Ayuntamiento donde se han vivido momentos de tensión con motivo de este asunto.

Según ha podido conocer Europa Press, entre las principales quejas de los vecinos se encuentra "la falta de información" sobre la llegada de los menores, tanto por parte del Ejecutivo como por el Consistorio, y por cómo se han llevado a cabo las gestiones con "oscurantismo, muchísima velocidad y nocturnidad", han denunciado.

A ello han unido que consideran "desproporcionado" el número de menores que llegarán al municipio --unos 18 de los 156 asignados por el Gobierno central a Cantabria-- que roza los 6.000 habitantes cuando hay poblaciones con mayor tamaño en la región. Asimismo, también han añadido la ubicación del centro de acogida, situado en el mismo Camino Real, algo que no comprenden.

Por ello, los vecinos plantean una reubicación para estos menores y explicaciones de cómo se va a gestionar el centro, si bien han dejado claro que no impedirán su llegada a Cartes y que "solo" protestan ante una decisión con la que no están conformes.

La reunión ha sido convocada a través de un chat de mensajes que ha sido cerrado, por lo que, ante la falta de un canal de comunicación, han decidido convocar concentraciones todos los días, a las 19.00 horas.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), anunció el martes, 27 de enero, a través de sus redes sociales, y después de los "muchos rumores que circulaban" por el municipio, que el Gobierno había comprado un edificio en el Camino Real para convertirlo en una residencia para acoger menores extranjeros no acompañados.

En esa publicación, se quejó de que había sido la fundación que gestionará el centro la que le había confirmado la noticia, algo que, según dijo, no había hecho ni el Gobierno autonómico ni los concejales del PP en el municipio.

También aseguró que era una "decisión unilateral" del Gobierno, que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento y se declaraba "en contra por las formas y por el fondo" con el que el Ejecutivo está gestionando este asunto", a su juicio con "oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento, y lo más importante, de espaldas a los vecinos".

Así, aseguró que el Ayuntamiento iba a exigir al Gobierno que le diga "la verdad" y le explique "cuáles son las razones objetivas para elegir Cartes para este centro de menores".

Al día siguiente, Buruaga explicó que la decisión adoptada es "una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de la nación y los repartos forzosos de Pedro Sánchez" con criterios "arbitrarios" y sin garantizar medios ni financiación suficiente.

Tras asegurar que "no hay opción", replicó a la regidora que se estaba "equivocando de ventanilla a la hora de efectuar las reclamaciones oportunas".

Después, Cueto aseguró que en Cartes "no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria" de estos menores, algo que, a su juicio, sí podría ocurrir en municipios más grandes, con más centros educativos, instalaciones deportivas o dotaciones culturales y sociales.