Vecinos de Cartes abarrotan el salón de plenos para protestar contra el centro de acogida de menores migrantes

Cartes - AYUNTAMIENTO DE CARTES

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Cartes han abarrotado este viernes el salón de plenos del Ayuntamiento para protestar contra el centro de acogida a menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) va a abrir en el municipio y que será gestionada por la Fundación Cuin.

Durante el pleno, que ha sido muy tenso en varios momentos con numerosos gritos, los vecinos han expresado su oposición a esta instalación y a la llegada de estos menores e incluso han llegado a increpar a algunos concejales, que se han quejado de "faltas de respeto".

Algunos vecinos han denunciado el impacto que podría tener en la seguridad y en la delincuencia la llegada de estos menores, en un municipio donde el turno de la Policía Local acaba a las 15.00 horas.

También la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), ha asegurado en el pleno no tener datos más allá de los ya conocidos sobre este centro.

Sí ha indicado que entraría en funcionamiento el 2 de febrero, si bien fuentes del Gobierno regional han precisado a Europa Press que esa es la fecha en la que ya estarán disponibles los profesionales que trabajarán allí, pero los menores migrantes llegarán al centro "cuando les envíen".

También en el pleno, Cueto ha alertado de que, dadas las características del inmueble adquirido por el Gobierno, esa casi veintena de menores migrantes --unos 18-- puedan estar "hacinados".

Fue la propia Cueto quien el martes, 27 de enero, a través de sus redes sociales, y después de los "muchos rumores que circulaban" por el municipio, anunció que el Gobierno había comprado un edificio en el Camino Real de Cartes para convertirlo en una residencia para acoger menores extranjeros no acompañados.

En esa publicación, se quejó de que había sido la fundación que gestionará el centro la que le había confirmado la noticia, algo que, según dijo, no había hecho ni el Gobierno autonómico ni los concejales del PP en el municipio.

Cueto aseguró que era una "decisión unilateral" del Gobierno de Buruaga, que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento y se declaraba "en contra por las formas y por el fondo" con el que el Ejecutivo está gestionando este asunto", a su juicio con "oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento, y lo más importante, de espaldas a los vecinos".

Así, aseguró que el Ayuntamiento iba a exigir al Gobierno que le diga "la verdad" y le explique "cuáles son las razones objetivas para elegir Cartes para este centro de menores".

A su juicio, se trata de un hecho "muy grave con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación". "Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno", señaló Cueto, que en esa publicación recordó la condición de Cartes como Conjunto Histórico de Especial Protección.

Al día siguiente, Buruaga explicó que la decisión adoptada es "una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de la nación y los repartos forzosos de Pedro Sánchez" con criterios "arbitrarios" y sin garantizar medios ni financiación suficiente.

Tras asegurar que "no hay opción", replicó a la regidora que se estába "equivocando de ventanilla a la hora de efectuar las reclamaciones oportunas".

También negar que haya "ocultación" u "opacidad" en el proceder del Ejecutivo en este asunto, apuntó que se ha actuado como se hace con todos los recursos de su sistema de protección, por ejemplo, con los que destina a las víctimas de violencia de género o de protección de menores. "No vamos contando, no vamos diciendo, no vamos señalando dónde están", dijo.

También tildó de "inaceptables" las palabras de la alcaldesa y censuró que ésta hablara "de castigo" cuando va a recibir un centro de protección de menores en su municipio, "alertando a los demás municipios de Cantabria".

Al día siguiente, Cueto, en su réplica a Buruaga, aseguró que en Cartes "no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria" de estos menores, algo que, a su juicio, sí podría ocurrir en municipios más grandes, con más centros educativos, instalaciones deportivas o dotaciones culturales y sociales.

Además, acusó a la presidenta de "querer correr un tupido velo con sus intenciones llevando este centro de menores al Camino Real de Cartes" y aseguró que ni es "racista ni insolidaria" sino "una alcaldesa defendiendo los intereses de Cartes y de los vecinos frente a un Gobierno que ha actuado de espaldas a los cántabros que vivimos aquí".

Además, matizó que cuando habló de "castigar a Cartes no es por los niños, es porque es la segunda vez en menos de tres meses que el Gobierno actúa contra Cartes".