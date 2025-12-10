Vecinos de Cueto homenajearán el sábado a Chema Puente para poner en valor su "enorme" aportación a la cultura cántabra

Archivo - El rabelista y cantante Chema Puente.-ARCHIVO - UNATE - Archivo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Cueto celebrará el sábado 13 de diciembre un homenaje al músico Chema Puente, en un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ubicado en el campus de Las Llamas, a las 19.30 horas.

Está previsto que el evento reúna a artistas, amigos, representantes culturales y vecinos para rendir tributo a la trayectoria del rabelista, fallecido el año pasado, "cuya dedicación a la creación e interpretación de la música de raíz cántabra lo ha convertido en un referente indispensable", ha destacado el colectivo en nota de prensa.

Así, el homenaje incluirá las actuaciones de Ronda La Pozona, La Pelía, Entranbastierras, Saltabardales, La Flor y Los Romeros, Los Cámbaros, La Parranda Pirulera, Lucio González, Almudena López, Álvaro Salas, Carlos Sánchez y Alba Gutiérrez. También se hará un reconocimiento público a su labor y legado artístico.

Con ello, la Asociación de Vecinos de Cueto pretende agradecer y poner en valor la "enorme" aportación de Chema Puente a la cultura cántabra, así como su "cercanía" y su constante apoyo a las iniciativas comunitarias y culturales de la región.

Por último, invita a vecinos e interesados a sumarse al homenaje, que estará abierto al público hasta completar aforo.