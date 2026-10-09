Vecinos de Leopoldo Pardo pasan la noche fuera de sus casas por el apuntalamiento del edificio tras el incendio

Imagen del incendio en el bajo del edificio de la calle Leopoldo Pardo que se usaba como garaje para cargar coches eléctricos - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del edificio de Leopoldo Pardo de Santander, en el que el jueves por la mañana se produjo un incendio, han tenido que pasar la noche fuera de sus casas al quedar desalojado el inmueble por posibles daños estructurales y tener que realizar los Bomberos municipales labores de apuntalamiento.

El incendio se originó sobre las 8.40 horas en un local del bajo usado como garaje de carga de vehículos eléctricos de la empresa Guppy y quedó extinguido aproximadamente en torno a las 11.00.

Por la tarde, tras la visita del arquitecto municipal se comunicó a los vecinos que, "por prevención", no podían acceder y pasar la noche en sus casas, han explicado a Europa Press fuentes municipales.

Varios optaron por alojarse en casas de familiares pero algunos han tenido que dormir en el Centro de Acogida Princesa Letizia, en Candina.

El edificio donde se produjo el incendio, en el que no hubo heridos aunque un vecino de edad avanzada fue trasladado al hospital, tiene cinco pisos y cuenta con una decena de viviendas (dos por planta).

El fuego obligó a desalojar a los vecinos y también a los alumnos del colegio Arce Bodega, cuyo patio da al inmueble afectado.

Fue un incendio llamativo y aparatoso que provocó gran cantidad de humo negro intenso y visible a bastante distancia, que generó un importante susto en la zona y congregó a multitud de vecinos, que siguieron las labores de extinción y que se prolongaron casi dos horas.

Para la intervención, los Bomberos de Santander trasladaron tres autotanques, dos ligeros y una nodriza con un total de 20 bomberos.

Tras extinguirse el incendio se realizaron labores de refresco y ventilación en los locales de la calle Antonio López, la paralela a la del edificio, por la presencia de humo en ellos.

Tras las inspecciones técnicas realizadas por la tarde y quedar desalojado el edificio por "posibles daños estructurales", los Bomberos de Santander llevaron a cabo labores de apuntalamiento, una intervención preventiva que provocó el aplazamiento del simulacro de accidente de mercancías peligrosas que iba a realizarse anoche en el túnel de La Albericia, en el que también iban a participar efectivos de ese cuerpo, según ha indicado el 112.