Veinte personas fallecieron en accidentes de tráfico en Cantabria en 2025, cuatro más

Los accidentes de tráfico en Cantabria se cobraron la vida de 20 personas en 2025, cuatro personas más que en 2024, la segunda cifra más elevada de la serie de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la región desde 2020, solo superada por los 21 fallecidos de 2023 (13 en 2020, 13 en 2021, 18 en 2022, 21 en 2023, 16 en 2024).

En concreto, en 2025 hubo en Cantabria un total de 3.288 accidentes de tráfico, una cifra que se mantiene prácticamente estable frente al año anterior cuando hubo 3.221 siniestros viales.

En cuanto a las personas afectadas en esos siniestros, ascendieron a 1.642, y 20 de ellas fallecieron. Además, hubo 90 heridos graves y 1.532 leves que no precisaron hospitalización.

Se trata de un "dato muy negativo", según ha señalado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este viernes en rueda de prensa para informar del balance provisional de siniestralidad vial de 2025 en Cantabria, que ha calificado como un año "trágico" para las carreteras cántabras.

Acompañado del jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y del comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro, el delegado ha indicado que el fallecimiento de 20 personas en accidentes viales evidencia que "aún hay mucho trabajo por hacer en materia de concienciación y sensibilización".

7 MUJERES Y 7 JÓVENES FALLECIERON EN VÍAS INTERURBANAS

Casares ha detallado que en vías interurbanas se registraron en el conjunto del pasado año 2.384 accidentes y en ellos fallecieron 14 personas, 56 resultaron heridas graves y 780 leves. Tres de los accidentes con resultado de muerte tuvieron lugar en autovía y 11 en vías convencionales.

De ellos, 11 viajaban en turismo, dos en motocicleta y uno era un peatón por lo que tres de los fallecidos en vías interurbanas corresponden al grupo de vulnerables (peatón, ciclomotor y motocicleta).

En cuanto al tipo de accidentes, nueve fueron salidas de vía y cinco por colisiones. Atendiendo al sexo de las víctimas, siete eran hombres y otras tantas mujeres, siendo la cifra en estas últimas la más elevada de la serie histórica en la última década.

Por grupo de edad, Casares ha lamentado que, de los 14 fallecidos en vías interurbanas, siete eran jóvenes de entre 15 y 24 años, uno de entre 35 y 44, cuatro de entre 55 y 64 y dos de más de 65 años. Además, ha indicado que se han registrado tres accidentes múltiples con el resultado de ocho fallecidos (Cabezón de Liébana, puerto de Lunada y Suances).

Por lo que respecta a los accidentes en vías urbanas, ascendieron a 904 y en ellos fallecieron seis personas, 34 resultaron heridas graves y 752 leves.

De los seis muertos, tres se registraron en un accidente múltiple con un turismo en la travesía Virgen de la Peña mientras que los otros tres eran peatones (Santander, Igollo de Camargo y Cillorigo de Liébana).

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico ha reiterado que "los datos nunca serán buenos mientras haya un solo fallecido" y en 2025 se han registrado 20 en Cantabria y ello pese a que la cifra de siniestros mortales en vía interurbana ha sido la más baja de los últimos cinco años.

Asimismo, ha resaltado que de los 11 fallecidos en vías interurbanas que viajaban en turismo todos llevaban puesto el cinturón de seguridad y en el caso de los dos motoristas que perdieron la vida en estas vías también utilizaban el casco.

TRIÁNGULO Y BALIZA V16

Por otro lado, cuestionado sobre las personas que pierden la vida en el proceso de salir del vehículo para instalar o recoger la señal del triángulo de seguridad tras un accidente, Tolosa ha indicado que a nivel nacional cada año fallecen entre 25 o 30 personas en dicha maniobra.

En este punto, se ha referido al accidente que se produjo el 25 de enero de 2025 en la A-67, a la altura de Bárcena de Pie de Concha en sentido Santander, donde hubo una fallecida y varios heridos tras una colisión múltiple a consecuencia de una granizada. La implicada había salido del vehículo y fue arrollada por otro que patinó, si bien se desconoce si iba a poner o no dicho triángulo.

En cuanto al uso de la baliza V16 en Cantabria, el jefe provincial de Tráfico ha manifestado que no tienen datos oficiales sobre cuántas veces se ha activado desde su entrada en vigor, el pasado 1 de enero.