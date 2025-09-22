Una veintena de productores participan el 28 en el mercado pasiego de San Roque de Riomiera

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera acogerá este próximo domingo, 28 de septiembre, una nueva edición del mercado pasiego, en el que participarán una veintena de productores. Podrá visitarse de 11.30 a 18.30 horas.

El objetivo de esta cita es poner valor los productos que se elaboran en los Valles Pasiegos, así como promocionar los atractivos históricos, paisajísticos y arquitectónicos de esta comarca.

En el mercado podrán adquirirse productos de proximidad como yogures, quesos, sobaos, quesadas, conservas, embutidos, mermeladas, helados o artículos de artesanías. Y los asistentes podrán conocer los procesos de elaboración y las historias de cada negocio y productor.

El mercado está organizado por el Ayuntamiento de San Roque de Riomiera con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, y Alimentación, la ODECA (Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria) y la colaboración de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos.

La consejera, María Jesús Susinos, ha presentado esta cita y el cartel, y ha destacado que este tipo de iniciativas "impulsan los productos autóctonos" que "no solo potencian la economía rural, sino que también preservan la identidad de los territorios de Cantabria".

Ha estado acompañada por el alcalde de San Roque de Riomiera, José Fernández; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el presidente de la mancomunidad de Los Valles Pasiegos y alcalde de Santiurde de Toranzo, Víctor Concha, y concejales de la zona, que han llamado a cántabros y turistas a visitar el mercado y a participar en las actividades programadas.

PROGRAMA

La jornada comenzará con una ruta de senderismo guiada y gratuita por las Riberas altas del Miera (4 kilómetros), con dos horarios de salida -a las 11.00 y a las 12.00 horas- y una hora y cuarenta y cinco minutos de duración.

También habrá talleres y juegos para niños, a mediodía y por la tarde (14.00, 16.30 y 18.30 horas), así como un espectáculo de magia y cuenta cuentos a cargo de 'El Gran Julianini' con dos pases: a la una del mediodía y a las cinco de la tarde.

Además, a las 17.30 habrá exhibición de Salto Pasiego; Rayar el Palu y Mudar el Palu; y a las 18.30 horas tendrá lugar un recital a cargo de Miguel Cadavieco.

A lo largo del día se podrán realizar visitas guiadas gratuitas al museo etnográfico la Casa del Pasiego, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, y a las 18.45 horas se sortearán lotes de productos pasiegos entre quienes compren en el mercado.