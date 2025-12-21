Velasco destaca el "récord" de afiliación de Vox en Cantabria y acusa al PP de seguir "la misma política de PRC y PSOE"

Laura Velasco durante su discurso en la comida de Navidad de Vox - VOX

ENTRAMBASAGUAS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Cantabria, Laura Velasco, ha destacado el "récord" de afiliación que el partido ha tenido este año en la región, con casi un 10 por ciento más, y ha acusado al PP de mantener "las mismas políticas" que llevaban a cabo el PRC y PSOE.

Así lo ha manifestado este domingo en la comida de Navidad que la formación ha celebrado en Hoznayo, donde ha agradecido "el trabajo y el esfuerzo" realizado por los cargos electos, coordinadores y afiliados a lo largo de 2025.

Velasco ha hecho hincapié en que Vox cuenta con "grandes equipos que cubren ya el 85% del territorio", además de con el "apoyo" de "cada vez más" voluntarios.

En el plano político, la presidenta del partido en la comunidad ha afirmado que "si alguna conclusión se puede sacar de estos dos años y medio de Gobierno del PP en Cantabria es que, aunque han cambiado las siglas, se han mantenido las mismas políticas que llevaban a cabo PRC y PSOE".

De este modo, ha criticado la gestión de los 'populares' al frente del Ejecutivo, a los que ha acusado de "provocar una situación de parálisis institucional por su incapacidad para aprobar unos presupuestos", y ha apuntado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, como "la única responsable" de una posible situación de bloqueo por ello.

"No es un problema de la oposición, es un problema de soberbia y de apego al sillón", ha aseverado Velasco.

Por otra parte, ha denunciado que Buruaga "ha incumplido su promesa electoral de investigar la corrupción en Cantabria". En este sentido, ha afirmado que al PP "le toca ahora apechugar por no haber querido investigar la mayor trama de corrupción de la historia de nuestra tierra", ha señalado en relación al conocido como 'Caso Obras Públicas', reprochando a los 'populares' que "culpen a otros de su propia incapacidad para gobernar en minoría".

La también portavoz municipal en Santander se ha referido además a la política migratoria y a la acogida de menores extranjeros no acompañados en Cantabria, y ha pedido al Gobierno que "hable claro" y si está "dispuesto" a acogerlos.

Al respeto, ha afirmado que deben ser expulsados "los inmigrantes ilegales, pero también aquellos que, estando de manera legal en España, delincan, no se adapten a nuestras costumbres, no respeten a las mujeres, quieran imponer religiones extrañas o vivan del esfuerzo de los demás".

Asimismo, Velasco ha incidido en que la "inseguridad es cada vez mayor, especialmente para las mujeres". Ha destacado que en el tercer trimestre de este año la criminalidad ha aumentado un 6,8% en Santander y los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 75,8%. "Dato mata relato", ha enfatizado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la unidad para impulsar "un cambio profundo" en las políticas de la región. "Tenemos entre todos una obligación, la de retomar el sentido común y dar un giro de 180 grados a las políticas de nuestra tierra", ha asegurado, apelando al trabajo conjunto de cargos públicos, militantes y simpatizantes para "devolver a Cantabria un futuro de estabilidad, prosperidad y libertad", ha concluido.