Publicado 06/01/2020 12:30:14 CET

SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una administración de loterías de la Plaza de la Esperanza de Santander, en Santander, ha vendido parte del número 57.342, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado este lunes.

Por el momento, la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Cantabria aún no ha podido determinar qué parte de este primer premio se ha vendido en Santander dado que está cerrado y hasta que no acuda la propietario no se podrá saber.