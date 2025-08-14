Las ventas del sector servicios crecen un 6,2% en junio en Cantabria, dos décimas menos que la media

Turistas esperando para hacer el check in en un hotel, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

El empleo repuntó un 1% en la región en el séptimo mes del año

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Cantabria incrementó su facturación un 6,2 por ciento el pasado junio en comparación con el mismo mes del año anterior, dos décimas por debajo de la media nacional, que registró un aumento del 6,4%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comunidad se sitúa así justo por debajo del crecimiento promedio de las autonomías en un mes en el que todas experimentaron variación positiva, con las islas Baleares y Canarias a la cabeza, con respectivos repuntes del 9,2% y 8,9%, y seguidas de País Vasco (8,8%). Mientras, Extremadura y Galicia cerraron la tabla con una subida del 3,6%, justo por delante de Andalucía (4,8%).

En el primer semestre de 2025, la facturación del sector servicios creció un 4% en Cantabria, medio punto menos que en el conjunto de España (4,5%).

Por su parte, el empleo en el sector experimentó un aumento del 1% en la región en términos interanuales. La tasa de este índice fue positiva en todas las comunidades: Navarra registró el mejor dato, con un 3,37% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,33%.