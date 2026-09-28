Veteranos de la Policía Nacional celebrarán en Santander su VII Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Cartel - GRUPO DE VETERANOS DE LA POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Grupo de Veteranos del Norte de España de la Policía Nacional celebrará el viernes, 9 de octubre, su VII Encuentro Anual en Santander.

Con este motivo, integrantes del grupo ha dirigido una carta abierta a la ciudadanía de Cantabria para invitar a instituciones, medios de comunicación y vecinos a acompañarlos en esta jornada de homenaje y recuerdo a los policías asesinados en el cumplimiento de su deber.

El grupo está constituido por policías nacionales en situación de retiro, segunda actividad o en activo que prestaron servicio en el norte de España durante los años de mayor intensidad de la actividad terrorista de ETA.

A través de sus encuentros anuales, costeados con sus propios medios, buscan "mantener vivo el compromiso con la verdad, la justicia, la dignidad y la memoria. Una invitación al pueblo de Cantabria en un acto de recuerdo y homenaje", han explicado en un comunicado.

En su manifiesto, los veteranos recuerdan que "afrontaron asesinatos, secuestros y atentados cuando apenas eran jóvenes de veinte años destinados donde el país los necesitaba".

"Detrás de cada compañero asesinado había una familia que, décadas después, continúa afrontando la ausencia irreparable de sus seres queridos. Quienes vivimos aquellos años consideramos esencial preservar la memoria de las víctimas, reconocer el sacrificio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y acompañar a sus familias", señalan.

Por ello, han apelado al respaldo y compañía del pueblo cántabro para que "sus nombres merezcan ser recordados y sus familias sepan que, muchos años después, quienes compartimos con ellos destino, servicio y sacrificios seguimos manteniendo presente su legado".

PROGRAMA DE ACTOS

Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una concentración silenciosa en la Delegación del Gobierno en Cantabria, a la que seguirá, a las 13.00 horas, un homenaje a las víctimas del terrorismo en el monolito del 200 Aniversario de la Policía Nacional, en el Paseo Marítimo, junto a la Estación Marítima.

Finalmente, a las 14.00 horas celebrarán una comida de hermandad en el Hotel Bahía.

El Grupo de Veteranos del Norte de España es una iniciativa independiente de miembros de la Policía Nacional orientada al apoyo mutuo, la preservación de la memoria histórica de la lucha antiterrorista y el reconocimiento institucional y social a las víctimas del terrorismo y sus familias.