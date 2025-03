Veterinarios cántabros rechazan las restricciones para dispensar medicamentos y exigen estar "exentos de IVA"

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veterinarios cántabros se han concentrado este miércoles en Santander para mostrar su rechazo al nuevo decreto de regulación de medicamentos que les restringe la libertad de prescripción de determinados fármacos, especialmente el caso de los antibióticos, y reclamar ser considerados sanitarios y que sus servicios estén exentos de IVA.

La concentración, que se ha desarrollado en la entrada de la Delegación del Gobierno en Cantabria, ha estado encabezada por la pancarta 'Por la salud de nuestros animales, el medio ambiente y las personas'.

Los participantes han portado pancartas con lemas como 'Burros sí, burrocracia no', 'Basta de sanción, libre prescripción', 'La medicina cura al hombre. La medicina veterinaria cura la humanidad' o 'No somos veterinarios, somos sanitarios'.

Las pancartas no sólo han sido portadas por los profesionales veterinarios sino también por algunos perros, que llevaban cartel con frases como 'Con mi salud no se juega' o 'El veterinario vela por la salud de todos, eso no puede ser sancionado'.

Y es que en la concentración, que se ha desarrollado durante casi toda la mañana en la sede de la Administración del Estado en la región, han participado multitud de veterinarios, entre ellos el exconsejero de Desarrollo Rural Pablo Palencia, pero también muchos ciudadanos con sus perros.

El portavoz de los veterinarios, Javier Gómez, que es vocal de pequeños animales del Colegio Oficio Veterinario de Cantabria, ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un decreto en el que regula la dispensación de medicamentos y que "ignora a los veterinarios".

"Piensan que no sabemos trabajar y ellos nos dirigen y nos dicen de qué manera y de qué forma tenemos que tratar a nuestros animales", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que ese decreto no sólo restringe la libertad de los veterinarios a la hora de prescribir medicamentos sino que establece "un trabajo burocrático inmenso que complica completamente nuestro trabajo".

Además, ha detallado que el decreto va a generar situaciones "conflictivas" ya que limita la capacidad de estos profesionales a la hora de pautar un tratamiento a un animal a solo determinados medicamentos e "igual no es el mejor medicamento en ese momento" lo que puede "poner en riesgo su salud".

"Es una cosa totalmente ridícula que alguien, desde una oficina del Ministerio de Agricultura, le diga a los veterinarios cómo tienen que tratar a sus animales. Es ridículo y absurdo", ha insistido Gómez.

Aprovechando esta concentración contra el decreto de dispensación de medicamentos, los veterinarios cántabros también han reclamado ser considerados sanitarios ya que su trabajo repercute en la salud pública y han exigido que sus servicios estén exentos de IVA, cuando actualmente están gravados con hasta el 21%.

En este sentido, ha indicado que el IVA de sus servicios varía en función del animal al que atiendan. "Para los animales de granja es el 10%. O sea, si un veterinario va a una cuadra y trata a un animal, el 10%, pero luego va a la casa de al lado a atender a un perro de una persona y es el 21%. No tiene sentido", ha señalado el portavoz del colectivo.

"Nosotros reivindicamos ser sanitarios. Los sanitarios están exentos de IVA. Lo que hacemos nosotros con nuestros animales es lo que la sociedad nos está pidiendo y ellos (el Ministerio) lo que hacen es impedirlo", ha concluido.