La VI Semana Internacional de Vela se celebrará en Santander del 14 al 27, con olímpicos de Tokio

Se cancelan actividades musicales y comerciales

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La VI Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander se celebrará del 14 al 27 de junio y contará con representantes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se desarrollarán a partir de julio.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el presidente del Real Club Marítimo de Santander, Fernando Pereda, la alcaldesa Gema Igual, y el director general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Mario Iglesias.

Pereda ha explicado que la Semana Internacional de Vela regresa a la ciudad este verano, después de que en 2020 no se pudiese celebrar por la pandemia del Covid, aunque se desarrollará solo la parte deportiva del evento y no se ha organizado la parte social, relacionada con las carpas, los temas comerciales, los escenarios o la música, dado que "no se dan las condiciones todavía", aunque espera que en 2022 se pueda volver a disfrutar de una semana "completa".

Asimismo, ha destacado que a lo largo de estas dos semanas se darán cita en la capital los "mejores" olímpicos y regatistas mundiales, así como los "más tradicionales". "Tenemos realmente una semana de mucho nivel", ha afirmado.

Finalmente, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, del Ejecutivo autonómico, la Federación Española de Vela, la Federación Cántabra de Vela y el Puerto de Santander para llevar a cabo este evento deportivo, que se viene desarrollando desde 2014.

Por su parte, Igual ha indicado que una vez se acerquen las fechas se informará acerca de los lugares donde el público podrá divisar las regatas, dado que este año no se va a realizar desde el Paseo Marítimo dada la imposibilidad de controlar los aforos en esta zona.

Además, ha subrayado que el evento de este año tiene más "espectáculo" y es más prestigioso" que otros años y ha agradecido al Club Marítimo seguir organizándolo.

En la misma línea, Iglesias ha celebrado que el deporte vuelva "con mayúsculas", así como que los días de celebración de esta semana de vela se prolonguen año tras año, convirtiendo a Santander en el "epicentro" de este deporte. "Esperamos que sea un éxito como siempre ha sido", ha sentenciado.

PROGRAMACIÓN

En esta sexta edición se dan citas una variedad de categorías y clases, en la que tienen butaca preferente los deportistas más jóvenes a bordo de los Optimist, los seniors con la regata de cruceros, la clase más novedosa como el Waszp, los Snipe y los 420 o la élite de la vela olímpica en las clases 470, 49er y Finn.

El plato fuerte de esta Semana Internacional de Vela la pondrán los miembros de diferentes equipos olímpicos que, estando en Santander preparando los JJ.OO de Tokio debido a las restricciones en el país nipón, disputarán un campeonato organizado por el RCMS para las clases 49er, 470 masculino y femenino, y Finn, con la presencia del equipo olímpico español de vela y las máximas figuras internacionales con las que se jugarán el cobre en Tokio.

En concreto, las clases olímpicas 49er y 470 serán las encargadas de arrancar la semana con el Premio Organización Mundial del Aguacate entre el 14 y el 18 de junio, una cita en la que el representante en Tokio del RCMS Diego Botín junto a su compañero López-Marra lucharán contra el resto de equipos que representarán a diferentes países en la cita olímpica.

Estas clases acabarán, previsiblemente el día 17 y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la última regata donde se decide el pódium se realizará enfrente de la Duna para que la gente pueda contemplarlo.

Una vez finalice la competición de los olímpicos, del sábado 19 al domingo 20 de junio recalarán en Santander "los mejores cruceros del Cantábrico", tanto en monotipo como en crucero grande, que disputarán el trofeo SAR Felipe de Borbón-Cantabria Infinita.

Asimismo, la segunda semana de actividad citará a las clases 420 y a los más pequeños, los Optimist, los días 21 y 22 de junio. Y la categoría olímpica Finn, con el olímpico español Joan Cardona, tendrá su turno entre el martes 22 y el viernes 25 de junio, cuya regata final se espera que se pueda hacer también frente a la Duna.

La Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander se cerrará con las pruebas de los "voladores" Waszp, entre el viernes 25 y el domingo 27, y la "arraigada" clase Snipe, que celebrará el Memorial Rafael Sanz y Juan de Dios Valenzuela.