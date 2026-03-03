Las víctimas de El Bocal son estudiantes del CIFP La Granja de Heras que iban de ruta con un monitor

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

Hay cinco fallecidos -cuatro alumnas y el hombre-, otra mujer sigue desaparecida y una más fue evacuada con hipotermia a Valdecilla SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas del suceso ocurrido esta tarde en la playa El Bocal de Santander, donde una pasarela se ha roto y han caído al mar un grupo de siete personas que en ese momento pasaban sobre la infraestructura de madera, son estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, ubicado en esta localidad cántabra del municipio de Medio Cudeyo, según ha trasladado la por ahora única superviviente y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de ese relato.

Se trata de seis estudiantes del centro educativo, de Cantabria y al parecer de fuera de la región también, mayores de 20 años, que en el momento de los hechos hacían una ruta junto a un monitor. Cuatro de las primeras han fallecido -una de ellas en la UCI del Hospital Valdecilla- y también este último hombre, han informado fuentes municipales a esta agencia. Mientras, otra chica sigue desaparecida y una más fue rescatada con vida, atendida por hipotermia en la zona y trasladada a Valdecilla, donde se encuentra.

La pasarela pertenece a la senda costera del litoral que va del faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar. Concretamente, conecta dos acantilados que hay en la playa de El Bocal y por debajo de la misma discurre un regato de agua que desemboca en el mar, según ha detallado la alcaldesa, Gema Igual, que desde el lugar de los hechos ha lamentado esta "gran desgracia" que ha afectado a un grupo de siete jóvenes que "venían a disfrutar de la naturaleza" y "se han encontrado con este accidente".

Estaban haciendo una ruta, al parecer por su cuenta y fuera por tanto de las actividades escolares, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas. Cuando ocurrió todo pasaban por una de ellas y por causas que se desconocen, la infraestructura de madera se rompió, se hundió y todos cayeron a una zona de rocas y al mar.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de lo sucedido sobre las 16.45 horas y movilizó un amplio dispositivo en la zona, donde se ha habilitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con intervención de bomberos de Santander, Policía Local y Nacional, Guardia Civil y su Servicio Marítimo, Protección Civil y Emergencias de Cantabria, el helicóptero y los drones del Gobierno, sanitarios del servicio 061 y del SUAP de El Sardinero, Cruz Roja -con embarcación y asistencia psicosocial-, Costas y Salvamento Marítimo, incluido buque SAR Gavia. Además, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Cívico Fernando Ateca para atender a personas afectadas por este suceso.

Al lugar también han acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, o el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, entre otros, mientras que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se está desplazando a Santander, donde el miércoles a las 10.00 horas tiene previsto atender a los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno en Cantabria.