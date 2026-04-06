Victorino Martín participa mañana en un coloquio en Santander como antesala del fallo del Premio Nacional de Tauromaquia

Archivo - El presidente de la fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, participará este martes 7 de abril en un coloquio en Santander como antesala del fallo del Premio Nacional de Tauromaquia, que fallará al día siguiente en la capital cántabra.

El coloquio taurino, con la colaboración de la Federación Cultural de Tauromaquia de Cantabria y la Fundación Toro de Lidia, tendrá lugar a las 19.00 horas en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con entrada libre.

El Premio Nacional de Tauromaquia 2025, convocado por el Senado y varias comunidades autónomas, se fallará en el Palacio de la Magdalena este miércoles 8 de abril en su segunda edición.

Concretamente, está convocado conjuntamente el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, tras ser suprimido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en mayo de 2024.

Al igual que en la pasada edición -que premió al director de cine Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia- la dotación económica será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura.

Las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia se pueden presentar por los miembros del jurado o por las entidades, centros instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante propuesta razonada, dirigida al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín.

Finalmente, el galardón se entregará en el Senado en una fecha aún por determinar.