La Vidriera acoge un ciclo de charlas sobre deporte y desarrollo en la infancia

Archivo - Niños jugando a rugby - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acogerá los días 21 y 28 de septiembre y 5 de octubre el ciclo de charlas 'Deporte y desarrollo en la infancia', organizado por el Camargo Rugby Club y la Federación Cántabra de Rugby en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo.

La iniciativa reunirá a tres profesionales de la psicología deportiva, la nutrición y la preparación física para abordar algunos de los principales factores que intervienen en el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. Los encuentros comenzarán a las 19.00 horas.

El programa comenzará el lunes 21 con la charla 'Desarrollo psicológico y deporte en la infancia', impartida por la psicóloga deportiva Emma Menocal. El segundo encuentro se celebrará el lunes 28 y estará dedicado a la nutrición, la familia y el deporte, con la participación de la nutricionista Andrea Ibars. El ciclo concluirá el lunes 5 de octubre con una sesión sobre preparación física en jóvenes deportistas, a cargo del preparador físico Freddy Ferreras.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha avanzado que este ciclo permitirá poner a disposición de clubes, entrenadores y familias "conocimientos y herramientas" que resultan "fundamentales" para acompañar a los niños y jóvenes durante su práctica deportiva.

"El deporte en la infancia no debe centrarse únicamente en los resultados o en el rendimiento", ha indicado Higuera, quien ha defendido la necesidad de "prestar la misma atención al bienestar emocional, la alimentación y la preparación física, respetando siempre las diferentes etapas de crecimiento".

La edil ha valorado la puesta en marcha de una propuesta formativa que "trasciende el ámbito de una disciplina concreta y puede resultar útil para todo el tejido deportivo del municipio".

Asimismo, Higuera ha animado a participar a los equipos técnicos, responsables de los clubes, educadores y familias, ya que "la coordinación entre todas las personas que forman parte del entorno de los menores es esencial para promover una práctica deportiva segura y adaptada a sus necesidades".