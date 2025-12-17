La Vidriera inaugura este jueves la muestra de pintura 'Lo que quedará de nosotros', de Verónica Bueno Arroyo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera de Maliaño acogerá desde este jueves, 18 de diciembre, la exposición 'Lo que quedará de nosotros', de la artista Verónica Bueno Arroyo, una muestra de pintura contemporánea que podrá visitarse hasta el 30 de enero.

La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala de exposiciones de este espacio cultural, y dará inicio a un itinerario artístico que reúne una selección de obras realizadas en técnica mixta.

En esta muestra, Bueno Arroyo presenta una serie de trabajos en los que reflexiona sobre los procesos internos ligados a la vivencia emocional y su huella en el tiempo, mediante un lenguaje plástico marcado por la gestualidad y el uso del color.

Así, con un discurso visual, invita al espectador a una lectura "íntima y abierta" de la obra, "apelando a la experiencia personal y a la interpretación subjetiva", ha explicado el Ayuntamiento.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones de La Vidriera de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 21.00 horas, excepto festivos.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, la artista está vinculada al expresionismo abstracto y desarrolla un lenguaje plástico propio en el que la gestualidad y el color adquieren un papel central.

Su obra ha sido expuesta en espacios como la Sala Mauro Muriedas y el Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella, en Torrelavega; las Casas de Cultura de Santillana del Mar y Puente Viesgo; la Sala Municipal 'Algas' de Suances; en FIG Bilbao o la Galería Espiral, en Noja. Asimismo, ha participado en certámenes y diversas muestras colectivas relacionadas con las artes plásticas a nivel regional y nacional.

En los últimos años, ha sido seleccionada en certámenes de artes plásticas, entre ellos, el Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria y el Concurso Nacional de Pintura del Ayuntamiento de Villaescusa. Además, ha intervenido en encuentros y simposios artísticos como SIANOJA.

Su trabajo forma parte de colecciones públicas y privadas y se caracteriza por una constante investigación plástica que dialoga con otras disciplinas creativas.