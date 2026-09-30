La Viesca acoge el sábado una ruta para conocer sus aves y su biodiversidad

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de La Viesca, en Torrelavega, acogerá este sábado, 3 de octubre, una ruta dedicada a conocer las aves y la biodiversidad de este espacio natural. La actividad, denominada 'Aves del parque de La Viesca', se desarrollará entre las 10.00 y las 12.30 horas, será gratuita y requerirá inscripción previa.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, ha informado que los participantes podrán conocer las aves y otras especies de fauna y flora que encuentran refugio en La Viesca, además de observar los cambios que se producen en la naturaleza en esta época del año.

Ha señalado que la propuesta pretende acercar a los vecinos la riqueza natural de un entorno muy conocido y frecuentado, pero que ofrece también la posibilidad de descubrir aspectos que pueden pasar desapercibidos durante un paseo habitual. En este sentido, ha animado a participar y a aprovechar la ruta para "conocer mejor la biodiversidad de La Viesca".

La actividad permitirá también conocer sobre el terreno algunas de las actuaciones realizadas dentro del proyecto 'Torrelavega Conexión Natural' y su relación con la conservación y mejora de la biodiversidad.

La ruta se desarrolla además con motivo del Día de las Aves y cuenta con la participación de SEO/BirdLife, para reforzar su carácter divulgativo y de sensibilización ambiental.

El punto de encuentro será el aparcamiento del parque de La Viesca y la inscripción debe realizarse mediante el código QR que figura en el cartel de la actividad. Para ampliar información se puede contactar a través del teléfono 674 318 927.