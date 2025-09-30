La VII Concentración de Ganado Trasmerano de Ribamontán al Monte reunirá cerca de 1.500 reses este domingo en Arnero

La Consejera De Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, Presenta El Cartel De La Feria De Ganado De Ribamontán Al Monte - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII Concentración de Ganado Trasmerano de Ribamontán al Monte, que se celebrará este domingo, 5 de octubre, en Anero, reunirá a cerca de 1.500 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar procedentes de más de 50 ganaderías de la región.

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, se ha reunido este martes con el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, al que ha trasmitido su apoyo para esta cita ganadera "que se está convirtiendo en todo un referente de la zona".

Susinos ha hecho hincapié en que este tipo de iniciativas "conectan directamente con las tradiciones del sector ganadero" y constituyen un signo de identidad del sector en Cantabria.

Esta feria de ganado se ha convertido en una tradicional exhibición ganadera de los ejemplares de la zona de Trasmiera, que reciben un reconocimiento por su participación.

Así, el Ayuntamiento hará entrega de un campano a todos los ganaderos participantes de bovinos, ovinos y caprinos, adecuados a su tamaño, y de una cabezada a los propietarios de caballos.

La jornada festiva, que tendrá lugar en el Barrio La Sota y que se prolongará hasta las 15.00 horas, incluirá exhibiciones de deporte rural pasiego --como salto, siega y corte de velorta-- y un mercado de puestos de productos agroalimentarios y artesanos de cerca de 40 stands.

Asimismo contará con una exposición de maquinaria agrícola y vehículos, además de una exhibición de aves rapaces y paseos a caballo.

En la presentación del cartel de la feria han estado presentes, además de la consejera y el alcalde, el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; Antonio Calleja, concejal de Ganadería; Pablo Blanco, concejal Deportes y Educación; María José Puente Lavín, concejala de Festejos y Ana Zubillaga y Lorena Gallo, de la Junta Vecinal de Anero.