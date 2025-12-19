La VIII San Silvestre solidaria de Astillero se celebrará el día 28 a favor de ASEMCAN

Presentación de la VIII San Silvestre Solidaria de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VIII San Silvestre solidaria del Ayuntamiento de Astillero se celebrará el próximo domingo 28 de diciembre, a las 10.30 horas, y en esta edición recaudará fondos para la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN).

Con salida y meta en la céntrica calle San José, contará con una carrera principal de 4.320 metros, sobre un circuito urbano, abierta a las categorías Sub16, Sub18, Sub20, Sénior y Máster.

Una vez finalizada la prueba absoluta, se celebrarán las carreras de menores, con distancias adaptadas y circuitos acotados para garantizar la seguridad, dirigidas a las categorías Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 24 en la plataforma de la Federación Cántabra de Atletismo (https://www.gedsports.com/race/viii-san-silvestre-solidaria-...) y de forma presencial en Deportes Kike y en el Pabellón de La Cantábrica.

Mientras, la entrega de dorsales se hará en el Ayuntamiento el viernes 26, de 11.00 a 19.00 horas, y el domingo 28, de 8.00 a 10.00.

En nota de prensa, el concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha destacado que esta prueba "representa a la perfección el espíritu con el que despedimos el año en Astillero". De este modo, ha subrayado que es una prueba "pensada para todos, para salir a la calle, compartir deporte y hacerlo con un objetivo solidario muy claro que le da aun más sentido", ha señalado.

La cita está organizada por el CDE Guaramako en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero y en coordinación con la Federación Cántabra de Atletismo.