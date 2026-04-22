Villaescusa celebrará el 2 de mayo su Mercado Agroalimentario que contará con música y danza tradicional

Presentación del cartel del V Mercado Agroalimentario de Villaescusa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Villaescusa celebrará el próximo 2 de mayo la V edición de su Mercado Agroalimentario en el que participará una treintena de productores procedentes de distintos puntos de la región y que, como novedad, tendrá actuaciones de música y danza tradicional.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el alcalde, Constantino Fernández, han presentado este miércoles el nuevo cartel del evento, que tiene como objetivo acercar el producto de Cantabria al visitante.

Según han detallado en nota de prensa, en el mercado, que contará con una representación local, habrá una amplia variedad de productos, como conservas, sobaos, quesos, miel y verduras, con los que se pretende poner en valor la calidad y diversidad de la producción cántabra.

El evento dará comienzo a las 10.00 horas, mientras la inauguración oficial tendrá lugar a las 12.30 horas con la presencia de autoridades regionales y locales.

A la cita se incorporará una vertiente cultural con la presencia de piteros y de un grupo de danzas, con lo que se refuerza el compromiso con la promoción no solo del sector primario, sino también del patrimonio cultural de Cantabria, han afirmado la consejera y el regidor.

Durante la presentación también han estado presentes el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director de la ODECA, Juan Luis Centeno; los concejales de Ganadería y de Medio Ambiente, Carlos Mico y Óscar Méndez, respectivamente, así como el organizador del mercado, Juan Diego.