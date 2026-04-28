Las visitas teatralizadas al MAS vuelven del 20 al 23 de mayo

Archivo - Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las visitas teatralizadas volverán al Mueso de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) del 20 al 23 de mayo tras el éxito de asistencia que tuvieron el año pasado en su primera edición.

A diferencia de la anterior que fue en agosto, esta vez se desarrollarán en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Museos --el 18 de mayo-- que este año tiene como lema 'Museos uniendo un mundo dividido'. Además, con estas fechas se busca facilitar la participación de los vecinos de la ciudad al ser fuera de la temporada de verano.

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y los responsables de las visitas teatralizadas Fernando García Barredo y César Bueno.

Las mismas, destinadas a todos los públicos, tendrán cuatro pases diarios con un máximo de 25 personas cada uno, a las 10.00, 11.00, 18.00 y 19.00 horas, dentro del horario de apertura del museo. Contarán con una duración de unos 45 minutos y al final se dará un detalle a los asistentes.

Se han confeccionado con parte del mismo guion del año pasado y en la puesta en escena contarán con los actores Aureo Gómez, Alberto Sebastián, Teresa Fernández y Fernando Sánchez Rebanal.

Las reservas para asistir a las visitas, de carácter gratuito, ya pueden realizarse en la página web www.visitasmas.com y se podrán reservar dos invitaciones por cada correo electrónico facilitado.

Méndez ha destacado el éxito que tuvieron en su primera edición --cuyas reservas se agotaron en 24 horas--, así como la repercusión nacional que experimentaron como "ejemplo de dinamización cultural", al "sumergir" al asistente en la historia y contenido del museo por medio de anécdotas o de 'sketch'.