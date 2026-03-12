Vox acusa a PP y PSOE de convertir municipios en "estercoleros multiculturales" con centros de menores migrantes

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, tras hacer declaraciones sobre inmigración y seguridad en la Delegación del Gobierno, con motivo de una concentración de vecinos de municipios en contra de centros de menores migrantes - JUANMA SERRANO ARCE - EUROPA PRESS

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al "bipartidismo", refiriéndose a PP y PSOE, de convertir barrios y municipios de Cantabria y del resto del país en "verdaderos estercoleros multiculturales" con la implantación de centros de acogida de menores migrantes no acompañados.

Lo ha expresado así este jueves por la tarde a los periodistas en Santander, en declaraciones sobre "inmigración y seguridad" que ha realizado en la puerta de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma con motivo de una concentración de vecinos de Castro Urdiales, Cartes y otros municipios de la región para mostrar su rechazo a la llegada de menores extranjeros a Cantabria.

La portavoz de Vox ha explicado que su partido respalda esta convocatoria para "reivindicar y defender la dignidad" de los vecinos de estos municipios y su "libertad y seguridad" en barrios igualmente "seguros". Así, apoyan a cántabros que, según ha dicho, viven en lugares donde "las políticas del bipartidismo han decidido convertir estos barrios y estos municipios en verdaderos estercoleros multiculturales".

Y ha aprovechado para preguntar a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP)), "quiénes son estos indocumentados que van a colocar en estos municipios", aludiendo así a los menores que han llegado a Cantabria y han sido acogidos en centros como los habilitados por el Gobierno autonómico en Cartes o Castro Urdiales, y que han generado polémica y rechazo, en el municipio cartiego incluso por parte de su alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE).

"Ahora vemos a algunos alcaldes socialistas indignados con la colocación de los centros de 'menas'. Es decir: 'menas' en España sí, pero en mi barrio no. La hipocresía repugnante de siempre de la izquierda", ha manifestado Pérez Moñino.

"Nosotros, en Vox, lo decimos alto y claro: ni en Castro Urdiales ni en Cartes ni en ningún otro municipio ni en ninguna otra región. Lo que tienen que hacer los 'menas' es volver a sus países, volver con sus padres y con sus familias. Bastantes criminales y bastante gasto están asumiendo ya los españoles como para asumir más". "A sus países, a Marruecos, con sus padres y con su rey", ha insistido.

La portavoz nacional de Vox también ha cuestionado con motivo de la llegada de menores migrantes no acompañados si "¿van a obligar a los vecinos, a las hijas de los vecinos, a convivir con estos ilegales? ¿Van a informar a los vecinos de qué antecedentes tienen? ¿Van a informar de si han cumplido prisión en Marruecos y los han soltado en España?".

Y, con todo, ha defendido que los ciudadanos tienen "derecho a saber a quienes están ubicando" en sus barrios y municipios. "Los cántabros tienen derecho a defender la dignidad de sus barrios, la seguridad de sus hijas y la seguridad de sus mujeres, y así lo estamos reivindicando desde Vox", ha justificado la responsable de Agenda España del partido que lidera Santiago Abascal.

Por último, ha censurado que a la concentración de Santander no haya acudido ningún miembro del PP y PSOE y ha opinado al respecto que se debe a que "son ellos los que, con sus políticas migratorias en Bruselas, están llenando de inseguridad nuestros barrios".

"Ellos viven protegidos, viven completamente alejados de los barrios, pero nosotros en Vox sí queremos dar voz a estos españoles de todos los barrios donde se les está condenando a convivir con la inseguridad", ha concluido.