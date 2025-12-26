Vox avisa a Guardiola que la responsabilidad de la investidura es suya y que debe enterrar políticas "socialdemócratas"

Archivo - El portavoz nacional de Vox , José Antonio Fuster - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cree que la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, tiene que pensar "qué quiere hacer", y más concretamente si quiere "seguir con las políticas socialistas y socialdemócratas" que la han "conducido" a donde está ahora o si "quiere de verdad un cambio" para poder pactar con su formación.

Así lo ha planteado Fúster este viernes en Santander a preguntas de los periodistas tras las declaraciones del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha avisado a Vox que no puede "desatender" el resultado de las elecciones extremeñas y ha asegurado que Guardiola, que fue la más votada con 29 escaños -uno más que en los anteriores comicios- "tiene más legitimidad que nunca". Por su parte, Guardiola ha contactado con el candidato de Vox de cara a la investidura y ha pedido "pensar solo en Extremadura".

"Lo que hay que pensar es en Extremadura por España", ha replicado Fúster, que ha atendido a los medios tras una manifestación del sector primario en la capital cántabra, donde ha indicado que "lo que tiene que pensar" la candidata 'popular' y quien "podría ser" de nuevo presidenta de la Junta es pensar "qué quiere hacer".

"¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas, que la han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio, que necesita Cantabria también?", ha planteado el portavoz de Vox, partido que subió de cinco a once diputados en Extremadura.

"¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño? ¿O quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. Pero si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya. Efectivamente, ella es la más votada", ha abundado.