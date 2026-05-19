Vox denuncia las listas de espera "criminales" de Cantabria y la gestión sanitaria "negligente" del PP - VOX

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, ha denunciado este martes en Santander las listas de espera "criminales" de Cantabria y la gestión "negligente y totalmente abandonada" del Partido Popular al frente del Gobierno regional, cuyo Plan Integral de Listas de Espera es "insuficiente y está mal planificado porque no se ha tenido en cuenta la opinión de los médicos".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita a los centros sanitarios cántabros durante la cuarta semana de huelga médica convocada a nivel nacional por un estatuto propio.

En este sentido, ha defendido que los médicos "necesitan unas condiciones dignas para ejercer" y ha señalado que reclamaciones como el estatuto propio "se las está negando tanto el Gobierno de España (PSOE-Sumar) como el PP, aquí y en todas las regiones de España".

Para la portavoz sanitaria de Vox, la sanidad pública española "está llena de promesas incumplidas con infraestructuras deficientes".

A nivel regional, ha destacado que "más de 15.000 personas" (14.490 a cierre de 2025, según datos del Ministerio de Sanidad) están en las listas de espera quirúrgica, lo que supone una tasa del 24,92% -25 personas por cada mil habitantes- mientras que la media española es del 17,69%.

Asimismo, ha censurado que "más de 40.000 cántabros" (37.331 a cierre de año) esperan una visita con un especialista y que las listas complementarias son "exactamente iguales".

Tras su visita al Centro de Salud La Marina (Santander), Fuster ha criticado que "está completamente abandonado y colapsado". La diputada de Vox en Cataluña ha hablado con pacientes "que tenían que esperar entre una y dos semanas para una primera visita con el médico de cabecera, lo cual deja a Cantabria a la cola en Atención Primaria", ha asegurado.

También, ha incidido en los retrasos para poner en marcha la unidad de Protonterapia de Valdecilla; en "la descapitalización humana" del Hospital de Laredo, que, según ella, ha pasado de 38 a 17 profesionales, "colapsando todos los servicios"; en "la espera de 40 días" de la unidad de Salud Mental del Hospital de Sierrallana; y en "la acumulación de 2.200 cántabros esperando una primera visita de Psiquiatría".

Para concluir, ha apuntado que "los cántabros no son ciudadanos de segunda, por mucho que el Partido Popular los trate como tal".

PRIORIDAD NACIONAL

Por otro lado, preguntada por el acceso universal a la sanidad, Fuster ha rechazado "totalmente" esta medida porque "la sanidad pública debe ser para los españoles, para los que cotizan, para los que pagan, para los que tienen arraigo, para los que viven aquí".

Según ella, la nueva Ley de Sanidad Universal "lo único que hace es colapsar nuestros servicios, comer nuestros recursos y poner a los españoles los últimos de la cola".

Así, ha puntualizado que "la sanidad de los españoles para nosotros es lo primero" y que no se deben de beneficiar de ella quienes "están colapsando los servicios y Cantabria y el resto de España".