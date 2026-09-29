Vox denuncia que la violencia se ha adueñado de Santander, tras la última pelea a machetazos en San Luis

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco. - VOX

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, ha denunciado que la violencia se ha adeñuado de la ciudad, tras la última pelea a machetazos en San Luis.

En un comunicado, Velasco ha alertado del aumento de la delincuencia en la ciudad ante la "inacción del equipo de Gobierno de Santander (PP) y de la Delegación del Gobierno (PSOE)".

"Lamentablemente, una vez más se vuelve a demostrar que en Vox tenemos razón cuando denunciamos que Santander se ha convertido en el paraíso de los delincuentes. No pasa una sola semana sin que se produzcan hechos violentos sin que las administraciones hagan nada para evitarlo", ha lamentado.

En este sentido, la líder de Vox en Santander ha insistido en que "urge actuar en un bar de Marqués de la Hermida que desde hace tiempo ha convertido la zona en un infierno para los vecinos y en el que las peleas son habituales durante toda la semana".

Así, ha apuntado que esta situación ha alterado "tanto" la vida en este barrio que los vecinos se están viendo obligados a marcharse o cambiar su rutina para evitar pasar cerca de ese local.

Por otro lado, la edil ha indicado que los machetazos que se han visto en grandes ciudades "ya han llegado a Santander y el equipo de Gobierno no puede obviarlo".

"En San Luis hace cinco meses fue asesinada una persona al ser agredida y ahora vemos cómo dos personas de origen sudamericano se enfrentaron a machetazos", ha insistido.

Por ello, ha opinado que el PP tiene que actuar reforzando las calles con más efectivos, dotándolos con los mejores medios, recuperando la Policía de barrio y exigiendo a la Delegación del Gobierno más efectivos de la Policía Nacional. "Solo así se podrá empezar a recuperar el orden en Santander", ha añadido.

Por último, Velasco ha acusado al delegado del Gobierno de sentirse "cómodo" teniendo un Santander "peligroso y que en nada se parece a la ciudad que tuvimos hace años".

"Las cosas solo van a cambiar cuando Vox llegue al Gobierno y se preocupe de verdad por la seguridad de nuestros vecinos", ha asegurado la líder de Vox en Santander.