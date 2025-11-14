Vox derogará las ZBE cuando tenga una mayoría "suficiente": "Hay que cuidar el medioambiente, pero con sentido común"

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de 'Agenda España', Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que cuando la formación obtenga una mayoría "suficiente" derogará las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España --"leyes ideológicas y totalitarias"-- y antepondrá "el sentido común" y el rigor científico al "fanatismo climático", "siempre" protegiendo "la libertad y la prosperidad de todos los españoles".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Santander con motivo de su participación en Cantabria en las mesas informativas sobre la ZBE que el partido ha instalado tanto en Torrelavega --donde está implementada-- como en la capital cántabra --donde ha sido aprobada pero aún no ha entrado en vigor--.

"Hay que cuidar el medioambiente, pero con sentido común", ha aseverado la portavoz, que ha reivindicado la Agenda España de la formación frente "a las políticas globalistas y a la Agenda 2030 defendida por la casta bipartidista corrupta del Partido Popular y del Partido Socialista".

En el contexto en el que se están aprobado las ZBE y la tasa de basura, Pérez Moñino se ha cuestionado si los dirigentes 'populares' y socialistas han preguntado a los vecinos, comerciantes, autónomos, trabajadores, etcétera, "si quieren tener esta Zona de Bajas Emisiones".

"No lo han hecho porque tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista que viven completamente de espaldas a los españoles", ha denunciado y ha enfatizado con que éstos "han decidido convertir a los españoles en cajeros automáticos para recaudar con las multas" con "el único objetivo" de "seguir engordando sus redes clientelares".

Al respecto, la portavoz en la Asamblea de Madrid ha afirmado que los españoles "tienen cada vez más la sensación de pagar impuestos nórdicos y tener servicios públicos completamente tercermundistas", por lo que Vox "se opone a esta estafa recaudatoria del bipartidismo".

Frente a ello, ha dicho que el partido que lidera Santiago Abascal va a defender la libertad de circulación, en especial de las clases más humildes y trabajadoras que "no pueden acceder a un coche eléctrico". "Los comerciantes nos dicen que sus propios trabajadores no van a poder llegar a su puesto de trabajo porque no pueden acceder a un coche eléctrico", ha ejemplificado sosteniendo que estas políticas climáticas son "terrorismo climático contra el pueblo y contra las clases más humildes".

Por ello, ha incidido en que Vox se ha opuesto a esta legislación en Bruselas, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos y en todos los ayuntamientos de España.

Isabel Pérez Moñino, que también ha mantenido dos encuentros con jóvenes en ambas ciudades cántabras, ha estado acompañada de los diputados regionales de Vox Leticia Díaz y Armando Blanco, y la portavoz municipal en Santander, Laura Velasco.