Vox muestra su "indignación" por el acuerdo judicial en la trama de Obras Públicas

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, Leticia Díaz, ha expresado este viernes su "profunda indignación" ante el acuerdo judicial alcanzado este jueves en el marco de la trama de Obras Públicas, que se ha saldado con condenas de hasta siete años de prisión para el cabecilla y de entre uno y dos para el resto de procesados.

"Estamos asistiendo a un nuevo episodio de degradación institucional en Cantabria. Lo que debería ser un proceso ejemplar de depuración de responsabilidades se ha convertido en un enjuague político que, con el pacto de conformidad, deja a los ciudadanos con una amarga sensación de impunidad", ha valorado Díaz.

La formación considera que este pacto supone "un insulto a todos los cántabros" que cumplen la ley pagando sus impuestos y confían en que las instituciones velen tanto por la limpieza como por la transparencia en la gestión pública.

"Mientras se firman acuerdos de pasillo para rebajar consecuencias, seguimos sin conocer el alcance real del saqueo al que ha sido sometida Cantabria. ¿Quién responde por el dinero público malgastado? ¿Quién responde por los contratos amañados? ¿Quién responde por el daño a la imagen de nuestra tierra?", se ha preguntado la portavoz parlamentaria.

En un comunicado, Vox ha denunciado que los partidos tradicionales (socialistas, regionalistas y populares) "han contribuido durante años a consolidar un sistema clientelar en el que las Obras Públicas se han convertido en moneda de cambio política".

A juicio de la diputada, "es un pacto de silencio y de conveniencia, no de justicia. Y Vox no lo puede tolerar", por lo que seguirá exigiendo responsabilidades políticas, económicas y judiciales. "Cantabria no puede seguir secuestrada por redes de intereses que se reparten el poder a costa de los ciudadanos", ha enfatizado.

Además, Vox reclama que se refuercen los mecanismos de control en la contratación pública, con "total transparencia y publicidad" de los procesos, auditorías independientes y responsabilidad patrimonial para quienes utilicen el dinero público de forma fraudulenta.

"Los cántabros merecen instituciones limpias y gestores honrados. Desde Vox vamos a seguir combatiendo la corrupción venga de donde venga, porque nuestra lealtad está únicamente con los ciudadanos", ha concluido la portavoz.