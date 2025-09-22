Vox, PRC y PSOE aprueban que el aparcamiento de Valdecilla sea gratuito para pacientes, familiares y trabajadores

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Vox, PRC y PSOE han sacado adelante con sus votos que el aparcamiento del Hospital Valdecilla sea gratuito para pacientes, familiares y trabajadores, mientras que PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han votado en contra de la iniciativa planteada por los de Leticia Díaz.

De este modo, los tres partidos se han unido para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a iniciar la negociación con la concesionaria en un plazo máximo de 30 días y, de manera externa, encargar una auditoría independiente que verifique los datos de explotación del aparcamiento. El objetivo es revertir la concesión antes del 1 de enero de 2026.

La diputada de Vox, Natividad Pérez, ha defendido la proposición no de ley presentada por su grupo porque "nadie debería pagar por estar enfermo" y el precio del aparcamiento del Hospital de Valdecilla es "una barrera económica que nunca debió existir". Asimismo, ha pedido que se garantice la buena utilización de este equipamiento y que su "uso exclusivo" sea para pacientes, familiares y trabajadores.

Más allá, Pérez ha denunciado que "nadie acude al hospital por placer", así que "si nadie elige enfermar, nadie debería pagar por estarlo". En esta línea, ha considerado que los precios de los aparcamientos son "una penalización directa por estar enfermo".

Mientras, socialistas y regionalistas han mostrado su "asombro" por la propuesta presentada por Vox, que ha puesto "por encima las necesidades de los cántabros".

En este sentido, el diputado socialista Raúl Pesquera ha calificado como "el mundo al revés" la intención de Vox de revertir un contrato público-privado porque "siempre" votan a favor de las externalizaciones --"la última fue la de las ambulancias", ha criticado--. Sin embargo, hoy ha respaldado la exposición de motivos de Vox, que ha puesto "por encima las necesidades de los cántabros".

En esta línea, Pesquera ha sostenido que "hay que revertir" tanto esta externalización como las demás que hay en Valdecilla, como la de Ferrovial de servicios no sanitarios y explotaciones comerciales. Para el socialista "a veces hay que trabajar con la empresa privada", pero en otras ocasiones como ésta "van en contra de los intereses de los ciudadanos".

Por su lado, la diputada regionalista Paula Fernández, ha calificado como "muy curioso" este debate propuesto por Vox, pero ha asegurado que beneficia "no solo a los usuarios del hospital y sus familiares, sino también a todo el personal" del mismo.

En esa línea, ha afirmado que el PRC está "en contra de las privatizaciones del hospital" ya que la empresa privada busca "beneficios económicos", y en este caso, los precios del parking son "descabellados".

EL PP SEÑALA LA DEMAGOGIA

Por parte de los populares, Miguel Ángel Vargas, ha explicado que la estrategia del Gobierno de Cantabria pasa por "mejorar la calidad asistencial y de las infraestructuras".

Por ello, ha pedido una propuesta "viable", ya que en su opinión la propuesta de Vox "demagógica", puesto que son "conscientes" de la cantidad de informes que se tienen que emitir para modificar ese contrato "en poco más de dos meses".