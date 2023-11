Vox rechaza una propuesta de declaración del PSOE contra la violencia machista por ideológica y dogmática

Denuncia las "declaraciones-trampa" del PSOE que no buscan el consenso sino un "titular" con el rechazo de Vox "para darle otra lectura"



SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria no aprobará, un año más, una declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) por falta de unanimidad de los grupos sobre el texto tras desecharse uno propuesto por el PSOE y que, a juicio de Vox, introduce "dogmatismos que dividen" y "demonizan" al hombre y términos de "ideología de género" que hacen "imposible" el acuerdo.

Estas son, al menos, las razones que ha esgrimido este viernes en rueda de prensa para no apoyar el texto del PSOE --y al que ningún grupo ha presentado otro alternativo-- la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, que ha insistido en que su partido condena la violencia contra las mujeres, y en general todo tipo de violencia, "sin fisuras", y está a favor de combatirla no con "eslóganes" sino con "medidas efectivas".

Sin embargo, ha criticado algunos términos y expresiones que introduce este texto en el que se habla de "violencia machista" o "de género" y de un "sistema patriarcal".

Concretamente, al respecto, el texto, consultado por Europa Press, señala que "a lo largo de la historia la violencia ejercida contra las mujeres ha sido objeto nominaciones que ocultaban sus causas reales. Este fenómenos, lejos de ser superficial o individualizable, forma parte de todo un sistema patriarcal, que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia y que a lo largo de siglos ha mantenido la desigualdad de las mujeres como forma de dominación, explotación y subordinación".

Para Díaz, este tipo de textos generan "enfrentamiento" y "crispación" entre hombres y mujeres y "dividen" a la sociedad.

"Ese dogmatismo donde se divide a la sociedad y en donde se coloca al hombre en posición de violador en potencia y a la mujer en la condición de víctima... Ni la mujer nace siendo una víctima ni el hombre nace siendo un violador. Somos hombres y mujeres, que en siglo XXI, debiéramos tener claro los valores de entendimiento y de concordia y eso es lo que hay que fomentar", ha defendido Díaz, quien también ha criticado que el PSOE hable de sí mismo en el texto algo que a su juicio demuestra que no hay voluntad de que sume el consenso del resto de grupos de la Cámara (PP, PRC y Vox).

LAS "DECLARACIONES-TRAMPA" DEL PSOE

Díaz ha denunciado que el texto es una de las "declaraciones-trampa" que está planteando el PSOE en el Parlamento sobre distintos temas con el objetivo, a su juicio, no de concitar el consenso sino de buscar solo un "titular" sobre el rechazo de Vox a las mismas "para darle otra lectura".

Recientemente, el PSOE ha planteado propuestas de declaraciones institucionales en diversos temas, como el rechazo a la supresión de ayuntamientos; de condena a los ataques a las sedes del PSOE u otra por ejemplo para pedir una comisión parlamentaria para estudiar el informe sobre los abusos de la Iglesia Católica en Cantabria.

Respecto a la declaración institucional propuesta por el PSOE sobre los ataques a las sedes, Díaz ha asegurado que Vox presentó un texto "partidista" e "imposible de secundar".

Sin embargo, ha negado que apoye las manifestaciones o actos violentos y ha asegurado que Vox respalda todas aquellas acciones o movilizaciones en contra de la ley de amnistía pero que sean "pacíficas".

RECHAZO TAMBIÉN DE UN MANIFIESTO DE UNICEF POR EL DÍA DE LA INFANCIA

Por otra parte, Díaz ha expresado también su rechazo a manifiesto remitido por UNICEF al Parlamento para que lo secunde y lo lea con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia (20 de noviembre).

Díaz ha explicado que Vox no lo comparte, no porque no esté de acuerdo en defender a la Infancia, sino porque en el texto ello se "mezcla" con "dogmas progresistas" como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.