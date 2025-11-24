Vox regresa al pleno para defender su enmienda a la totalidad contra un presupuesto "insostenible" e "ideologizado"

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Vox, ha regresado al pleno de debate de las enmiendas a la totalidad al presupuesto de Cantabria para 2026 --que previamente había abandonado junto a los otros dos diputados de la formación-- para defender la planteada por su grupo contra unas cuentas "infladas, insostenibles, continuistas" e "ideologizadas".

Díaz y los otros dos diputados del grupo, Natividad Pérez Salazar y Armando Blanco, habían abandonado el pleno nada más iniciarse la sesión en protesta porque el pleno se haya mantenido para este lunes pese a no haberse resuelto aún el recurso que los tres grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han presentado contra la resolución de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), que determinaba la votación por separado de cada una de sus enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de presupuestos y de ley de medidas fiscales y administrativas para 2026.

A su regreso al pleno, y ya en la tribuna para defender su enmienda, Díaz ha considerado que "la resolución de la Presidencia y el propio informe del letrado que se ha redactado a medida para impedir que la mayoría parlamentaria devuelva el presupuesto como había solicitado es absolutamente contrario a derecho".

"Aquí no se ha resuelto jurídicamente el recurso presentado y avalado por la mayoría parlamentaria de esta Cámara", ha protestado Díaz.

La portavoz de Vox ha defendido que "lo que se vota" en este pleno es la devolución del proyecto de presupuestos que piden los tres grupos de la oposición "al margen" de que cada uno de ellos lo sustente en una "fundamentación" diferente.

Ante esta intervención, la presidenta de la Cámara ha instado a Díaz a ceñirse al contenido de la enmienda de su grupo ya que lo relativo al recurso "corresponde a otro órgano del Parlamento" resolver.

"Usted ha hecho algo muy grave hoy aquí, señora presidenta", le ha replicado Díaz, que ha advertido a González Revuelta que "el que dictare una resolución a sabiendas de su injusticia, está cometiendo un ilícito penal y vulnerando los derechos constitucionales de los parlamentarios". "La ingeniería procedimental no siempre vale", ha aseverado.