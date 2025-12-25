Vox ve "muchas contradicciones" en el discurso de Buruaga: "No se puede ir a más cuando no hay presupuesto"

SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox Cantabria aprecia "muchas contradicciones" en el mensaje de Navidad de la presidenta del Gobierno y el PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y considera que con sus palabras "demuestra que cada vez vive más alejada de la realidad".

"No se puede ir a más cuando ni siquiera se tiene presupuesto", ha replicado la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, al discurso navideño de la 'popular', quien desde el Hospital Valdecilla apeló a la unidad y a la estabilidad y avisó de que "una región dividida no avanza".

La diputada de Vox (partido que al igual que los otros dos de la oposición, PRC y PSOE, tumbó las cuentas proyectadas por los 'populares' para 2026) ha afeado a la jefa del Ejecutivo que presuma de "liderazgo en casi todo" cuando a sus ojos "crece la pobreza en Cantabria", que además es "donde menos creció el salario medio".

También ha rechazado Díaz la idea de Buruaga de que la comunidad autónoma "ha roto con el pasado", cuando lo que hace su Gobierno es, según ha dicho, "practicar exactamente las mismas políticas" que llevó a cabo el anterior, presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla en coalición con los socialistas. Eso es "engañarse y tratar de engañarnos", ha remachado.

Leticia Díaz, que fue consejera del anterior Ejecutivo regional del PP (2011-15), ha reprochado asimismo a la presidenta autonómica que no "se puede defender al sector primario apoyando en Bruselas el Pacto Verde Europeo o los recortes de la PAC", la Política Agraria Común.

Y, como ha añadido, "no se puede presumir de bajar impuestos cuando ni siquiera cumple su propio programa electoral para deflactarlos, ni decir que apoya a los autónomos mientras vota en contra de la propuesta de Vox de bonificar el 100 por cien de las cuotas de quienes no alcanzan el salario mínimo".

Leticia Díaz solo está de acuerdo con Buruaga en que el Gobierno de Pedro Sánchez "efectivamente es un lastre para Cantabria y para España". Así las cosas, "queda mucho por hacer", por lo que Vox exige "un cambio real".