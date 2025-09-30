Vuelca una hormigonera en el Escudo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión hormigonera ha volcado esta tarde en el puerto del Escudo, en la localidad de Luena, sin que se hayan producido heridos.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 95,5 de la carretera nacional N-623.

El 112 ha movilizado para atender el suceso al servicio de urgencias sanitarias 061, Guardia Civil, servicio de Carreteras y Bomberos de Cantabria.

Estos últimos han limpiado de la calzada los líquidos derramados por la hormigonera.