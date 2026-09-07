Xavier Verdaguer y 'Mi Enfermera Favorita' estarán los días 1 y 2 de octubre en el TEDx Jardines de Pereda

Presentación de TEDx Jardines de Pereda - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de TEDx Jardines de Pereda tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en Santander que en esta ocasión amplía su proyección con una decena de ponentes, en su mayoría de fuera de Cantabria, y triplicará su aforo hasta alcanzar las 300 personas.

Entre los participantes se encontrarán Xavier Verdaguer, empresario afincado en San Francisco; Aldo Martínez, preparador físico de Ilia Topuria, y Esther Gómez, divulgadora sanitaria conocida como 'Mi Enfermera Favorita' en redes sociales, así como Roque Star.

Así se lo han trasladado los organizadores del evento, César Obregón y Ainhoa Acha, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, a quien han presentado esta nueva edición.

Según han explicado Obregón y Acha, este año la cita amplía su proyección respecto a la celebrada el pasado año, que estuvo protagonizada por ponentes cántabros.

De este modo, la organización ha apostado por diez conferenciantes, mayoritariamente procedentes de fuera de la comunidad autónoma y con trayectoria nacional e internacional. Igualmente, tendrán lugar un total de cuatro mesas redondas.

Además de Verdaguer, Aldo Martínez y Esther Gómez, se contará con otros profesionales vinculados a ámbitos como las finanzas, la nutrición, la creatividad, el emprendimiento, la salud o el deporte.

En cuanto a los ponentes cántabros, estará Chema de la Torre, jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, e Isabel Belaustegui, médico experta en nutrición funcional.

La programación concluirá con el testimonio de Roque Star, un joven de 18 años con una discapacidad que ha pasado por más de 50 operaciones quirúrgicas y que se ha convertido en comunicador y conferenciante motivacional.

El encuentro está dirigido a un público amplio, con inquietud por conocer nuevas ideas y experiencias.

Por otra parte, este año se han reservado 100 entradas a un precio reducido para estudiantes con el propósito de facilitar el acceso de los jóvenes y acercarles el espíritu de las charlas TEDx.

ATRAER INICIATIVAS Y PROFESIONALES DE REFERENCIA

Durante el encuentro, Martínez Abad ha destacado la capacidad de TEDx Jardines de Pereda para proyectar la imagen de Cantabria como destino de conocimiento, innovación y talento.

"Este tipo de iniciativas contribuyen a enriquecer nuestra oferta cultural y permiten atraer a nuestra comunidad a profesionales y divulgadores de primer nivel, favoreciendo además el intercambio de ideas y experiencias con la sociedad cántabra", ha señalado.

También ha valorado el crecimiento experimentado por el encuentro en su segunda edición, ya que el hecho de que triplique su aforo en apenas un año "demuestra el interés que despiertan este tipo de formatos y consolida a Santander y Cantabria como escenarios idóneos para acoger eventos de referencia en el ámbito de la divulgación, el emprendimiento y la innovación", ha afirmado Martínez Abad.

En este sentido, los responsables de TEDx Jardines de Pereda le han explicado que uno de los objetivos de esta segunda edición es demostrar la capacidad de Cantabria para atraer iniciativas y profesionales de referencia.

"El objetivo de traer a personas influyentes de fuera es demostrar que en Cantabria podemos tener eventos de este nivel como en cualquier otro sitio", ha indicado Ainhoa Acha, quien ha incidido en que las charlas TEDx se celebran en una veintena de ciudades españolas.

Los organizadores han detallado también que TEDx Jardines de Pereda es una iniciativa sin ánimo de lucro y que el equipo que trabaja en su desarrollo lo hace de manera voluntaria, con la finalidad de difundir ideas y facilitar al público cántabro el acceso a profesionales destacados de diferentes sectores, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

PROGRAMA

La programación arrancará el 1 de octubre con una cena de gala en el Real Club Marítimo de Santander, concebida como un espacio para generar contactos y conversaciones en un entorno más cercano y exclusivo antes del inicio del evento principal.

Al día siguiente, el 2, el Paraninfo de La Magdalena acogerá la jornada principal de TEDx Jardines de Pereda.

El programa incluye diez charlas de ponentes de referencia, además de cuatro mesas de diálogo cruzado en las que los ponentes debatirán sobre grandes retos contemporáneos.

Los temas de estas mesas son envejecimiento y sociedad, inteligencia artificial, creatividad y ejecución y éxito y propósito.

La jornada se completará con espacios para el café y el networking entre asistentes y ponentes.