La XIII Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama se celebra el 18 de octubre en Puente San Miguel

Presentación Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama que se celebra en Puente San Miguel - AYUNTAMIENTO

REOCÍN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIII Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama se celebrará el próximo 18 de octubre en Puente San Miguel, en Reocín. Está organizada por la Asociación Anjanas Solidarias con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad.

La marcha saldrá a las 11.15 horas y la jornada se completa con otras actividades que se desarrollarán en torno al Auditorio Silvia Cosío de La Robleda.

El alcalde, Pablo Diestro, ha presentado esta nueva edición de la marcha junto a la presidenta de las Anjanas Solidarias, Inma Manuel, y ambos han estado acompañados por las directoras de Igualdad y Mujer y de Deportes del Gobierno de Cantabria, Tamara González y Susana Ruiz; la concejala de Deportes, Margari Martínez; y las integrantes de la asociación.

El regidor se ha mostrado seguro de que el próximo 18 de octubre será "un éxito, como en las ediciones anteriores", y ha animado a participar en una jornada lúdica y solidaria.

Por su parte, la presidenta de las Anjanas Solidarias ha insistido en la importancia de la investigación para luchar contra el cáncer. "Se investiga mucho y cada vez hay más curación en el cáncer, pero se necesita más", ha resaltado.

Por eso, la Marcha Solidaria reivindica que las administraciones públicas destinen más fondos a la investigación y la asociación pone su "granito de arena" al entregar todo el dinero que recaudan a lo largo del año con diferentes actividades a la Asociación Española Contra el Cáncer para financiar una beca de investigación.

En esta ocasión, la recaudación se hará mediante la venta de dorsales al precio de 6 euros y de vales para una paella solidaria que se realizará en La Robleda, informa en nota de prensa el Ayuntamiento, que colabora con esta iniciativa.

El programa comenzará a las 9.00 horas con la venta de dorsales solidarios; la entrega de pañuelos y mochilas hasta agotar existencias; la venta de dorsales para la paella, y un chocolatada a cargo de la Asociación ADCG 'El Pozo'.

A las 11.15 horas saldrá de La Robleda la Marcha Solidaria, con la animación del grupo BatuKasar y un recorrido de 6 kilómetros, que concluirá en el Auditorio Silvia Cosío.

Después se hará la rifa solidaria con los números de los dorsales, y se sorteará una camiseta del Racing de Santander firmada por su capitán, Iñigo Sainz-Maza, y una colcha de 'patchwork' valorada en 500 euros.

También habrá talleres infantiles a cargo de la Asociación Cultural El Pleito de los Nueve Valles y sesión vermú con los Piteros de Puente San Miguel.

A las 14.30 horas se repartirá la paella solidaria y a continuación habrá música en directo con el Grupo Recuerdos y Fonso Blanco.