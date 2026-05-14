El XV Torneo de fútbol San Bernabé reunirá a 60.000 personas, 704 equipos y 9.800 deportistas

El XV Torneo San Bernabé reunirá a 60.000 personas, 704 equipos y 9.800 deportistas - AYTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El XV Torneo Internacional de fútbol San Bernabé reunirá en Cantabria a 60.000 personas, 704 equipos y 9.800 deportistas entre el 22 de mayo y el 14 de junio.

Respecto a la edición anterior, contará con 88 equipos más, por lo que alcanzará cifras récord tanto de participación como de impacto económico y turístico, ha informado la organización.

Los participantes proceden de nueve países -España, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Hungría, Estados Unidos y Japón-.

La presentación oficial ha tenido lugar este jueves en el Centro Municipal de Formación de Barreda (Torrelavega) y han participado los concejales de Dinamización y Deportes, Jesús Sánchez y Nacho González; el organizador del torneo, Borja Rubio; la directora general de CANTUR, Inés Mier; el representante de Quimera Infinita, Eduardo Pérez, y otras autoridades, clubes, patrocinadores y colaboradores.

Rubio ha destacado el crecimiento de este torneo, que comenzó con apenas ocho equipos y alcanza ahora su XV edición convertido en una "referencia internacional del fútbol base".

Para él, "lo más espectacular" es la dimensión que ha logrado la competición y la capacidad de reunir a clubes de primer nivel nacional e internacional, como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Milán, Paris Saint-Germain, Oporto, Braga o Schalke 04.

Además, ha señalado que más de 500 equipos llegarán desde fuera de Cantabria y ha subrayado que la organización se ha visto obligada a rechazar más de 350 solicitudes debido a la falta de capacidad para asumir un mayor número de participantes.

El torneo contará con 13 categorías masculinas y femeninas, desde prebenjamín a cadete, en formatos de fútbol 7 y fútbol 11, distribuidas a lo largo de cuatro fines de semana.

Además de Torrelavega, habrá partidos en Puente Viesgo, Reocín, Selaya, Polanco, Miengo, Santillana del Mar, Suances, Santiurde de Toranzo, Camargo y Reinosa.

Por su parte, Sánchez ha puesto en valor el importante "impacto económico y promocional" que genera este tipo de eventos deportivos para Torrelavega y Cantabria y ha definido el torneo como "un diamante" que debe seguir creciendo gracias a la colaboración entre administraciones, patrocinadores y organizadores.

Por su lado, González ha felicitado a la organización por la consolidación y el crecimiento del torneo y ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a una competición que "sitúa a Torrelavega como referente del deporte base nacional e internacional". También ha destacado la complejidad organizativa de un evento de estas dimensiones y el alto nivel de los equipos participantes.

Mientras tanto, Mier ha afirmado que el torneo se ha ganado "a pulso" el apoyo del Gobierno de Cantabria por su capacidad para posicionar a la comunidad como destino de turismo deportivo y contribuir a la desestacionalización turística, además del retorno económico y promocional que genera a medio y largo plazo.

Finalmente, Pérez ha incidido en la "gran visibilidad y retorno" que supone para la ciudad y para Cantabria acoger un evento deportivo internacional de estas características.

El primer fin de semana de competición, del 22 al 24 de mayo, participarán las categorías Alevín Femenino F7, Alevín 2014 F7, Alevín 2015 F7 e Infantil Femenino F11.