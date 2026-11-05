La XXI Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo nombrará Alubiero Mayor a Roberto Brasero

Archivo - Imagen de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo,en Cabezón de la Sal, Fiesta de Interés Turístico Regional - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXI Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, una de las citas agroalimentarias y etnográficas "más importantes de la comunidad autónoma", se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de noviembre y nombrará Alubiero Mayor al periodista y divulgador meteorológico, Roberto Brasero.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha participado en la presentación del cartel de este año y ha destacado que esta Fiesta de Interés Turístico Regional constituye "un magnífico ejemplo de cómo la implicación vecinal, la defensa de los productos locales y la conservación de nuestras tradiciones pueden convertirse en un motor de dinamización social, cultural y económica para el medio rural".

La feria nació en 2005 como una iniciativa impulsada por los propios vecinos de Casar de Periedo, quienes continúan organizándola de forma voluntaria con el objetivo de promocionar uno de los productos más representativos de la localidad, la alubia.

En esta edición, más de 150 puestos de productos alimentarios y artesanales se distribuirán a lo largo de las calles de la localidad, con especial protagonismo para los cántabros. Además, como cada año, Casar de Periedo recreará la vida rural de los años cuarenta del siglo XX.

"La Feria de la Alubia y la Hortaliza es también un homenaje a nuestros mayores, a su esfuerzo, a su manera de vivir y a un legado que forma parte de la identidad de Cantabria y que debemos conservar para las generaciones futuras", ha señalado al respecto la titular de Desarrollo Rural.

ACTIVIDADES

Entre las actividades destacadas de esta edición figura la entrega de la Alubia de Oro, un reconocimiento instaurado hace nueve años para distinguir al denominado Alubiero Mayor. En esta ocasión, el galardón recaerá en Roberto Brasero, que ha aceptado ser protagonista de este homenaje.

El domingo 15 de noviembre será el día central de la programación, con la preparación del tradicional cocido montañés y el acto de nombramiento del Alubiero Mayor, además de diversas actuaciones musicales que completarán el programa festivo.

En la presentación también han estado presentes, entre otras autoridades, el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, y la presidenta de la Junta Vecinal de Casar de Periedo, Aida García Rojo, que ha destacado el crecimiento sostenido de la feria y el compromiso de vecinos y colaboradores para mantener viva "una de las citas más representativas del calendario festivo y agroalimentario de Cantabria".

García ha explicado que en esta edición participarán cerca de 160 productores y artesanos, de los que 108 proceden de Cantabria. Del total de puestos, 54 estarán dedicados a la artesanía, mientras que el resto ofrecerán productos agroalimentarios de la región como miel, quesos, verduras, vinos, embutidos, conservas y mermeladas, entre otros.

Asimismo, ha destacado la importante participación de expositores procedentes de otras comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, País Vasco y Galicia.

"Cada año son más los productores de fuera de Cantabria que quieren formar parte de nuestra feria, lo que demuestra el prestigio y la proyección que ha alcanzado este evento", ha señalado.

A lo largo de las calles del pueblo se reproducen escenas costumbristas y espacios tradicionales como la escuela rural, el Centro de Juventudes, la taberna, el portalón de las abuelas o la tradicional matanza, además de demostraciones y degustaciones de productos típicos como el borono con torto, el café de puchero y otras elaboraciones tradicionales.

Este año, como novedad, se da también visibilidad al potro de herrar las vacas que ha sido restaurado y recolocado en la plaza principal del pueblo gracias al apoyo de la Consejería de Cultura, a quienes han agradecido su implicación en el proyecto.

La presidenta de la Junta Vecinal ha asegurado que la feria reúne cada año a miles de visitantes y se ha convertido en un importante atractivo turístico para la comarca. "Muchas personas aprovechan el fin de semana para visitar Cantabria y acercarse a Casar de Periedo, donde encuentran una experiencia única que combina gastronomía, tradición y patrimonio etnográfico", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que uno de los principales atractivos de la celebración es su "cuidada" recreación de la vida rural de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

Por otro lado, García también ha destacado el carácter solidario de varias de las actividades gastronómicas programadas. Las degustaciones de sopa de ajo, café de puchero y chocolate tendrán fines benéficos y la recaudación obtenida se destinará a Amara y a Anjanas Solidarias.

Finalmente, desde la organización han agradecido el apoyo de todas las instituciones, así como la colaboración de la Fundación Obra San Martín, cuyos usuarios han participado en las labores de preparación y empaquetado de los cubiertos que se utilizarán para servir los miles de raciones del tradicional cocido montañés, una de las actividades más esperadas de la programación.