'La Zarzuela Llama A Tu Puerta' Llega Este Fin De Semana Al Auditorio Del Sardinero - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander colabora con el ciclo 'La Zarzuela llama a tu puerta', una innovadora propuesta del Festival Living Symphony que ofrecerá dos representaciones los días 11 y 12 de julio, a las 20.00 horas, en el Auditorio Los Carabelas del Sardinero.

La iniciativa, organizada por Living Cantabria, propone una nueva forma de acercarse a uno de los géneros más representativos del patrimonio musical español mediante una puesta en escena contemporánea, accesible e intergeneracional que combina música, teatro y participación para acercar la zarzuela a espectadores de todas las edades, ha informado el Consistorio.

La alcaldesa, Gema Igual, ha animado a santanderinos y visitantes a asistir a este espectáculo y ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento con iniciativas que amplían y enriquecen la programación cultural de la ciudad.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación diversa y de calidad que permita disfrutar de propuestas para todos los públicos y que, al mismo tiempo, contribuya a preservar y difundir nuestro patrimonio artístico", ha señalado.

Igual ha destacado además que este ciclo es un "magnífico ejemplo" de cómo la tradición puede dialogar con la innovación para acercar la zarzuela a nuevas generaciones y despertar el interés de quienes quizá nunca se han aproximado a este género mediante una experiencia diferente también para los aficionados habituales.

La propuesta parte de una idea original que convierte a la propia zarzuela en un personaje vivo que sale al encuentro del público. A través de un recorrido con música, emoción, humor y tradición, el espectáculo invita a descubrir algunas de las romanzas y escenas más emblemáticas del repertorio lírico español mediante una narrativa cercana, dinámica y participativa.

La periodista y comunicadora Leticia Mena será la encargada de dar vida a este singular personaje, en una experiencia diseñada para facilitar el acercamiento al género de una forma amena y accesible.

Uno de los elementos más característicos de la producción es la incorporación de niños en escena, que acompañarán al personaje de la Zarzuela durante toda la representación. Su participación simboliza la transmisión del patrimonio cultural entre generaciones y refuerza el mensaje central del espectáculo: la zarzuela sigue viva, evoluciona y continúa emocionando a públicos de todas las edades.

ARTISTAS

El elenco estará integrado por la soprano Natalia Salom Cleary, el tenor Pedro Nieves y el barítono Jorge Tello, tres intérpretes con una destacada trayectoria en el panorama lírico nacional e internacional.

Junto a ellos participarán también la Sociedad Cultural Amigos del Arte, a través de su Coro Lírico, entidad histórica de referencia para la zarzuela en Cantabria, dirigida por Ana Isabel Salomón Gutiérrez, así como la Asociación Cultural Recreación Histórica del Norte, que aportará a la puesta en escena la ambientación y el rigor histórico propios de la época.

La dirección y producción del espectáculo corresponde a Silvia Ramón Ponsa, fundadora de Living Cantabria y creadora del Festival Living Symphony, mientras que la creación, el guion original, la dirección artística y musical y el acompañamiento al piano corren a cargo de Alicia Moreno Valiente, especialista en repertorio lírico y directora musical del festival desde sus inicios.