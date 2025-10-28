La Zona Franca de Santnder busca nuevos espacios para ampliarse porque está "completa"

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Ainoa Quiñones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado este martes que la Zona Franca de Santander tiene sus instalaciones "completas" y se está trabajando en la búsqueda de "nuevos espacios" que permitan la ampliación de esta infraestructura dependiente del Ministerio de Hacienda y que es un "instrumento estratégico para el desarrollo económico y logístico de Cantabria".

Casares lo ha señalado este martes durante la visita que ha realizado a esta infraestructura, ubicada en el recinto portuario, junto a la delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Ainoa Quiñones, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria y presidenta del Pleno del Consorcio, Tomás Dasgoas.

El representante del Estado ha manifestado que ampliar la Zona Franca es una cuestión "estratégica" y, por ello, se va a trabajar junto a Puertos del Estado y la empresa pública SEPES para "buscar esos espacios que permitan ampliar en el futuro esta zona", que actualmente cuenta con 30.000 metros cuadrados.

Además de en la ampliación de espacios, el delegado del Gobierno ha detallado que también trabajará con el Ministerio de Hacienda para ampliar la dotación patrimonial de la Zona Franca, que en estos momentos es de 450.000 euros, y así poder "acometer nuevas inversiones que permitan tener mejores instalaciones".

Y, en tercer lugar, Casares ha indicado que desde la Zona Franca de Santander se está ultimando el Plan Estratégico 2026-2028 que será aprobado próximamente por el Pleno del Consorcio y en el que se contemplarán las "actuaciones más importantes" para los tres próximos años.

Entre esas actuaciones ha destacado la inversión en almacenes, la renovación del pavimento o avances en eficiencia energética y en nuevas tecnologías.

UNA DE LAS SIETE ZONAS FRANCAS DE ESPAÑA

El delegado del Gobierno ha señalado que Cantabria cuenta con una de las siete zonas francas que hay en España (las otras están en Vigo, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria).

Ha detallado que se trata de un espacio entre las zonas del Muelle de Maliaño y Margen Norte del Puerto de Santander y que ofrece "un tratamiento fiscal privilegiado que incentiva la actividad exportadora y la atracción de inversiones".

Entre las principales ventajas destacan la exención de aranceles, IVA e impuestos especiales mientras las mercancías permanezcan dentro del recinto; la posibilidad de transformar, ensamblar o manipular productos sin tributación, hasta su entrada al mercado nacional o comunitario; la libertad para reexportar mercancías sin pago de derechos de importación; y la tramitación aduanera simplificada y reducción de costes fiscales y logísticos.

"Este marco normativo convierte a la Zona Franca en un entorno idóneo para empresas orientadas al comercio internacional", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha destacado la "elevada demanda" por parte de las empresas.