Zuloaga agradece a Lastra su "apoyo y fuerza" y elogia su "tenacidad, capacidad y ganas de luchar"

Dice que los valores que aporta la hasta ahora número dos del PSOE "están más vivos que nunca para seguir trabajando en lo que nos une"

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente cántabro y líder del PSOE regional, Pablo Zuloaga, ha agradecido su "empuje, apoyo y fuerza" a Adriana Lastra, que este lunes ha dimitido como vicesecretaria general por motivos personales y una baja laboral prolongada.

A través de Twitter, Zuloaga ha elogiado la "tenacidad, capacidad y ganas de luchar por un mundo más justo" de Lastra, valores que -ha dicho- aporta al PSOE y que "hoy están más vivos que nunca para seguir trabajando en lo que nos une".

La hasta ahora número dos del PSOE ha indicado que el cargo conlleva una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos", por lo que ha decidido apartarse.

"En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado Lastra en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.