Zuloaga dice que Sánchez está convencido de "sacar adelante" su investidura en septiembre

Publicado 05/09/2019 13:38:05 CET

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSC, Pablo Zuloaga, ha desvelado hoy que el presidente en funciones del Gobierno de España, el también socialista Pedro Sánchez, le trasladó ayer su "convencimiento de sacar adelante una investidura este mes de septiembre".

Durante la reunión que ambos mantuvieron este miércoles, Sánchez también expuso a Zuloaga el "trabajo" que están haciendo, tanto él como el PSOE, "para poner encima de la mesa herramientas de negociación, sobre todo con Unidas Podemos, para conformar ese gobierno progresista, con un programa claro, con unas medidas de control claras para que la hoja de ruta se cumpla con certeza".

En este sentido, Zuloaga ha enfatizado que tanto Sánchez, como presidente en funciones y candidato, como el PSOE, "están moviendo constantemente su posición para buscar ese gran acuerdo que yo creo que la mayoría progresista de este país espera y también los que estamos en las administraciones y en las comunidades autónomas".

A preguntas de la prensa durante una visita al MUPAC de la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, a la que ha acompañado el vicepresidente, éste ha incidido en la necesidad de llegar a un acuerdo en el Gobierno de España porque tener una Administración en funciones "no nos pone las cosas fáciles y nos hace que las entregas a cuenta no lleguen y que las decisiones no se puedan tomar".

En este punto, Zuloaga se ha mostrado "absolutamente convencido" que la investidura de Pedro Sánchez "saldrá adelante".

Sobre las entregas a cuenta, que rondan los 7.000 millones en toda España y los 135 en Cantabria, el vicepresidente ha recordado el informe de la Abogacía del Estado, "que no nos ha gustado a nadie porque no complace a nadie", y que advierte de la "falta de legalidad" de la posibilidad de arbitrar, estando en funciones, un decreto que permita las entregas a cuenta.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez "está trabajando en buscar la legalidad para poder aportar esos fondos a las comunidades y de esta manera, permitir que la fiscalidad de las comunidades no sufra un problema y sobre todo que se sigan prestando los servicios con seguridad y garantía".

Al hilo ha incidido en que el presidente en funciones está "muy comprometido", al tiempo que ha recordado que hay una solución "evidente", que es la investidura. "Si en septiembre hay una investidura, este problema se soluciona", ha asegurado.

Por ello, Zuloaga ha vuelto a hacer un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en el Congreso "para que no perjudique a los ciudadanos y a los cántabros en particular, porque con un gobierno que deje de estar en funciones, este problema sería historia", ha concluido.