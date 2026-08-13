Hasta 11 medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Checa, que sube a Nivel 1

Incendio forestal en Checa (Guadalajara).
Incendio forestal en Checa (Guadalajara). - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 16:08
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GUADALAJARA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta 20 medios, 11 de ellos aéreos, trabajan en las labores de extinción del incendio forestal declarado este jueves en la localidad de Checa (Guadalajara), que ha subido a Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a carretera.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el fuego ha sido detectado por 13.46 tras la llamada de un particular.

En el operativo movilizado han llegado a trabajar 27 medios, 12 de ellos aéreos.

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