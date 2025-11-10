El 13 de diciembre comenzará la hospitalización en el nuevo Hospital de Cuenca y el traslado de Urgencias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la primera fase de la Casa de la Igualdad de Cuenca. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ//JCCM

El 13 de diciembre cerrarán las urgencias del Virgen de la Luz y comenzará la última fase del traslado al nuevo Hospital Universitario de Cuenca, según ha desvelado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ese día comenzarán también las hospitalizaciones y las operaciones en el bloque quirúrgico del centro sanitario de El Terminillo.

El cronograma de esta última fase del traslado de servicios se dará a conocer este martes en un acto público en el Hospital Virgen de la Luz.

CONTRATACIÓN RESIDENCIA NÚÑEZ DE BALBOA

El presidente de Castilla-La Mancha, que ha visitado Cuenca para inaugurar la Casa de la Igualdad, también ha informado de que este martes el Consejo de Gobierno dará su visto bueno a la contratación de la primera fase de la remodelación integral de la residencia de mayores Núñez de Balboa de Albacete, por un importe de 6,6 millones de euros.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico también ha informado de que el próximo 25 de noviembre se va a firmar un Acuerdo de Coordinación Institucional contra la Violencia de Género, que será rubricado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Fiscalía Superior de la región, el Gobierno de España, el Colegio de la Abogacía, el Colegio de Médicos y la Federación Española de Municipios y Provincias.