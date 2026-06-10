El 15 de junio se abre el plazo para solicitar plaza en las residencias universitarias de Castilla-La Mancha

Archivo - Residencia Universitaria Francisco Tomás y Valiente. - JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha abierto el plazo para solicitar plazas de estancia para el curso 2026-2027 en las residencias universitarias de Castilla-La Mancha para el alojamiento y manutención. Para la presentación de solicitudes, se establece un plazo único para antiguos y nuevos residentes, que comenzará el día 15 de junio y terminará el día 29, ambos inclusive.

Así consta en la resolución que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que en el cupo general se ofertan 1.735 plazas.

En concreto, para estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores, impartidos en los centros docentes de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ofertan 40 plazas, y para estudiantes extranjeros que participen en las acciones de los programas educativos europeos u otros programas de cooperación internacional a través de convenios suscritos por las universidades públicas de la región o el ministerio competente en materia de universidades, con la participación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 100 plazas.

En el caso de deportistas de alto nivel y alto rendimiento las plazas ascienden a 15, y para personas con discapacidad a 88.

Podrán optar a la adjudicación de las plazas convocadas, el alumnado que vaya a realizar estudios universitarios de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad de Alcalá (en adelante, así como el alumnado que vaya a realizar un ciclo formativo de Grado Superior o una Enseñanza Artística Superior, impartidos en los centros docentes de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

También podrán concurrir los estudiantes de máster o doctorado de la UCLM o la UAH; deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se encuentren en cualquiera de las situaciones anteriores o estudiantes extranjeros que participen en las acciones de los Programas Educativos Europeos u otros programas de cooperación internacional a través de convenios suscritos por las universidades públicas o el Ministerio competente en materia de universidades, con la participación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como quienes, cursando estudios en otra universidad española, participaran en un programa de movilidad nacional e intercambio temporal.

Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General competente en materia de enseñanzas universitarias, se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), accesible también desde el Portal de Educación (https://educacion.castillalamancha.es) y desde la plataforma educativa EducamosCLM (https://educacion.castillalamancha.es/educamosclm).

Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud electrónica en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como en los centros educativos donde hayan estado matriculadas durante el curso académico anterior.