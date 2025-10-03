Hasta 194 artesanos estarán en Farcama que contará con 77 actividades paralelas y una mayor presencia internacional

El damasquinador toledano Ángel Luis Corrales recogerá el 10 de octubre la Medalla al Mérito Artesano

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 194 expositores estarán presentes en la XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebrará del 7 al 12 de octubre en el paseo de Recaredo de Toledo, contará con hasta 77 actividades paralelas, Méjico será el país invitado y tendrá mayor presencia internacional.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha presentado la Feria en la Mezquita de Tornerías, junto al presidente de la Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea.

Franco ha repasado las novedades de la presente edición, que pasan por su cambio de ubicación en el Paseo de Recaredo de la capital regional por las obras en La Vega, la ampliación de su duración un día más al no haber puente el 12 de octubre y el "impacto" que van atener los diversos países que participen en este evento.

UN TOTAL DE 194 ARTESANOS

En este sentido, ha detallado que serán un total de 194 artesanos los que acudirán a Farcama desde el próximo martes, de los que 129 lo hacen con un estand propio. De ellos, 74 son de Castilla-La Mancha, la mayoría de la provincia de Toledo donde hay una representación de 43 artesanos y artesanas.

"Esto quiere decir que más de la mitad de los artesanos que participan en la feria, concretamente el 57 por ciento, corresponden a nuestra Comunidad Autónoma, mientras que otros 40 vienen de otros puntos del país, lo que supone un 31 por ciento de participación de artesanos de otras comunidades autónomas", ha subrayado Franco.

A ellos se unen 15 artesanos internacionales procedentes de 5 países diferentes, lo que representa algo más del 11 por ciento del total de los expositores de la feria. Así, Méjico es el país invitado y seis expositores serán de este país, pero también habrá cuatro de Portugal, tres de Uzbekistán, un expositor de Francia y otro de Palestina.

Con respecto a los sectores, la consejera ha explicado que se contará con alfarería y cerámica (16 artesanos), cuero y marroquinería (8), forja y metal (3), jabonería y cosmética (9), joyería y bisutería (27), madera (11), textil (21), vidrio (3) y 24 de otros diferentes oficios y tradiciones.

"Además, contamos siempre con esa visión inclusiva en el ámbito de la artesanía y los siete centros especiales de empleo volverán a tener también un espacio físico para su venta, al igual que Down Toledo que estará presente en la zona de 'foodtrucks'", ha afirmado la titular de Economía, Empresas y Empleo.

Se ha referido al nuevo concurso de alfarería con el que contará Farcama, presentado ya hace unos días, a los 93 talleres didácticos para jóvenes que se han desarrollado antes y lo harán también durante la feria o a 'Farcama Suena' con el concierto de Amaral el 11 de octubre que ha agotado entradas.

DOS CONTENEDORES MARÍTIMOS

También ha destacado con novedad esta edición los dos contenedores marítimos que se suman a las muestras de ocio y restauración, donde se podrán encontrar una muestra de vajillas artesanas de 17 artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha y una 'Pop-up store' con venta de piezas artesanas de una decena de profesionales.

La escultura también adquirirá relevancia estos días de la feria con la escultura trama del barro y las 1.550 piezas de barro de esmalte que simbolizarán "el abrazo entre la comunidad alfarera y cerámica de Castilla-La Mancha, entre artesanos y artesanas", ha subrayado Franco.

También habrá presencia de sectores donde la artesanía está "muy presente" como es la moda, que también va a "nutrir un montón de actividades, coloquios y talleres divulgativos para seguir concienciando a los jóvenes profesionales en nuestra comunidad autónoma de incorporar piezas de artesanía al sector de la moda hacia las piezas únicas y diferentes".

Como siempre, también estarán las "grandes joyas gastronómicas" de Castilla-La Mancha, como son la miel, los miguelitos, las berenjenas de Almagro o el queso manchego. "Son diez expositores alimentarios y ocho 'food trucks' para comer y hacer un alto en el camino", ha añadido la consejera.

El día para el reconocimiento de los artesanos será el viernes, 10 de octubre, a las 11.00 horas, con la entrega de la Medalla al Mérito Artesano al damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, que lleva más de tres décadas dedicadas a este oficio.

Además, se entregarán ese mismo día las Placas al Mérito Artesano, se conocerán los nueve nuevos maestros artesanos y se entregarán también los Premios Regionales de Artesanía.

FARCAMA LUCIRÁ UN AÑO MÁS

Finalmente, el presidente de Fracaman ha agradecido al Gobierno regional el "esfuerzo" que hace año tras año, al igual que el de los artesanos. "Hacen un esfuerzo muy importante para presentar sus novedades cada año y un año más eso va a lucir y eso va a ser algo representativo", ha añadido.

Se ha referido a la nueva ubicación en el paseo de Recaredo para destacar el esfuerzo que se ha hecho para encajar Farcama en un espacio que "no es sencillo" y afirmar que, como cada vez que la feria cambia de ubicación, habrá un efecto llamada. "Seguramente este va a ser un año en el que va a tener muchos visitantes".

Para concluir, ha invitado a la ciudadanía a visitar esta nueva edición de Farcama y ha querido dejar claro que, pese a todas las actividades que se han programado, es una feria comercial: "Mis compañeros vienen a vender, así que por favor no se dejen la cartera en casa y compren", ha finalizado.