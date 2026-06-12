El 22 de junio se publica la primera convocatoria del procedimiento extraordinario de la carrera profesional sanitaria

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TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará un nuevo paso en el proceso de reactivación de la carrera profesional con la publicación, el próximo 22 de junio en el Diario Oficial de la región, de la resolución de la dirección gerencia del Sescam por la que se convoca el procedimiento extraordinario para el acceso a los grados I, II, III y IV de carrera profesional del personal estatutario.

La fecha de la publicación de la convocatoria ha sido comunicada este viernes por el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar, tanto a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias como a los equipos directivos de las diferentes gerencias del Sescam, con el objetivo de facilitar toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento y resolver las dudas que puedan plantearse entre los profesionales.

La convocatoria permitirá acceder o progresar en carrera profesional a los profesionales que cumplan los requisitos establecidos y constituye una de las medidas recogidas en el pacto aprobado por unanimidad el pasado mes de abril en la Mesa Sectorial para la recuperación de este sistema de reconocimiento profesional.

Con esta convocatoria extraordinaria, el Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en el objetivo de recuperar progresivamente un modelo que permanecía suspendido desde 2012 y que forma parte de las principales actuaciones impulsadas para reforzar la motivación, la fidelización y el reconocimiento de los trabajadores del Sescam.

La convocatoria está dirigida al personal estatutario del Sescam, tanto fijo como temporal, e incluye asimismo a otros colectivos contemplados en el acuerdo de reactivación, entre ellos profesionales en promoción interna temporal, personal de tecnologías de la información, personal funcionario sanitario local que presta servicios en instituciones sanitarias o profesionales con liberación sindical o que desempeñan puestos directivos.

UN MES PARA PRESENTAR SOLICITUDES

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la plataforma habilitada en la página web del Sescam. El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Este procedimiento extraordinario tiene carácter excepcional y permitirá reconocer los años de servicios prestados durante el periodo en que la carrera profesional permaneció suspendida. Para ello se tendrán en cuenta exclusivamente los servicios prestados acreditados por los profesionales, estableciéndose distintos requisitos de antigüedad para el acceso a cada uno de los grados convocados.

En concreto, podrán optar al grado I quienes acrediten al menos cinco años de servicios prestados; al grado II quienes acrediten 10 años; al grado III quienes alcancen 16 años; y al grado IV quienes acrediten 23 años de antigüedad, debiendo contar además con el reconocimiento del grado inmediatamente anterior en los casos que corresponda.

La resolución prevé que los efectos económicos de los nuevos reconocimientos se produzcan a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los efectos administrativos se aplicarán desde la publicación de las resoluciones definitivas correspondientes.

La recuperación de la carrera profesional forma parte de la estrategia desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para fortalecer las políticas de recursos humanos en el sistema sanitario público.

En los últimos años, el Sescam ha impulsado medidas como las ofertas públicas de empleo, los procesos de estabilización, el concurso abierto y permanente de traslados y la ampliación de plantillas, actuaciones a las que ahora se suma la reactivación de un sistema orientado a reconocer el desarrollo profesional y la excelencia de sus trabajadores.