Las 25 mejores obras del concurso escolar 'Recrearte' estarán en la muestra 'Pinta y esculpe tu Constitución' en Toledo

Publicado 23/10/2018 14:39:26 CET

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las mejores 25 obras del concurso escolar 'Recrearte' estarán expuestas en la exposición 'Pinta y esculpe tu Constitución' en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en Toledo, con motivo del XL aniversario de la Constitución Española.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha detallado en declaraciones a los medios que al concurso escolar se han presentado 77 obras a la categoría de Dibujo y 21 piezas a la categoría de Escultura.

El dibujo ganador, en la categoría de Educación Infantil y Primaria, ha sido para Carmen Hernández del CEIP 'Hermanos Amorós Fernández' de Las Mesas (Cuenca) con la obra 'El árbol constituvida'; mientras que en la categoría de ESO, FP y Bachillerato, ha sido para María Plaza, del IES 'Río Júcar' de Madrigueras (Albacete), con la obra 'Unidos por la Constitución'.

Además, se ha concedido una mención especial a la escolar Vanesa Delgado, del CCEE 'María Auxiliadora' de Campo de Criptana (Ciudad Real), por su trabajo 'La niña con constitución'.

En cuanto al concurso de Escultura los premiados han sido Caridad Barbero, con 'Amanece que no es poco'; y Macarena del Moral, con 'Igualdad soldada', ambas de la Escuela de Arte de Toledo.

"La escultura ganadora se pondrá en algún espacio publico, aun por decidir, y el segundo puesto servirá como trofeo y símbolo para entregar en los actos del Día de la Constitución, 6 de diciembre, que este año celebra el 40 aniversario", ha señalado Felpeto.

El consejero ha indicado que los escolares de la región no han interiorizado que la Constitución no ha existido siempre y que tampoco conocen a fondo sus valores. "Hemos intentado llevar estos dos aspectos no solo a través del currículum del profesorado, sino también a través del concurso 'Recrearte'", ha destacado.

VALORES DE LA CONSTITUCIÓN

Por ello, el consejero de Educación ha agradecido el esfuerzo de los centros educativos de la región y de las escuelas de arte y diseño que han puesto "mucho empeño" para que sus alumnos participarán en el concurso. Además, ha añadido que este tipo de concursos hacen que los valores de la Constitución estén presentes en la sociedad y en la escuela durante todo el año.

Preguntado por la visibilidad y la importancia de los valores de la Constitución, ha señalado que es importante que los escolares aprendan a vivir en un sistema democrático desde que llegan a la escuela para fomentar la participación a su vida diaria y a la sociedad con "valores de tolerancia y respeto".

Felpeto ha puesto como ejemplo la interiorización del reciclaje a través de proyectos escolares. "Cuando cualquier actividad se desarrolla en los centros educativos queremos que los niños la vean para que inviten a sus padres a hacerlo", ha asegurado.