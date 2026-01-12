Unas 25.000 mujeres y 678 menores en C-LM fueron atendidos en 2025 en recursos de Junta contra la violencia de género

La consejera de Igualdad, Sara Simón, antes de presidir el Consejo Regional de la Mujer. - EUROPA PRESS

Cerca de 24.326 mujeres y 678 menores fueron atendidos en 2025 en los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha destinados a luchar contra la violencia de género, tales como los centros de la mujer, recursos de acogida o centros de atención a víctimas de violencia sexual.

En comparación con el año 2024, la cifra es similar, tal y como ha expresado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en declaraciones a los medios antes de la celebración del Consejo Regional de la Mujer.

Estas cifras ponen de manifiesto de "una manera importante que hay muchas mujeres que están necesitando ayuda en nuestra región", razón por la que se ha mostrado contraria a los "discursos negacionistas" de partidos políticos que cuestionan estos servicios, que "los sistemas de protección para las mujeres no sirven o que en el fondo sea tirar el dinero".

"Están sirviendo para salvar a miles de mujeres no solamente en nuestra región sino también en nuestro país y por tanto yo quiero hacer ese llamamiento a todas las mujeres que tengan esa necesidad de acudir a pedir ayuda, que estén viviendo la violencia machista en sus hogares y que tengan miedo o que todavía no sepan cómo salir de esta situación, que acudan a los centros de la mujer, que allí van a obtener esa ayuda profesional, van a tener a psicólogas, van a tener a jurídicas que las van a orientar", ha expresado Simón.

No hace falta haber puesto una denuncia todavía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acudir a estos centros, aunque Simón ha incidido en que la denuncia es necesaria cuando hay un caso de violencia de género.

En este Consejo Regional de la Mujer, además del Gobierno regional están incluidos ayuntamientos representados a través de la Federación de Municipios y Provincias, las dos universidades públicas, los principales sindicatos, partidos políticos y asociaciones de mujeres.

ASUNTOS DEL CONSEJO

Entre los asuntos que abordará el Consejo Regional de la Mujer se encuentra la elaboración del tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se va a aprobar entre finales de este año o principios del año 2027.

Se aportarán datos de la tercera y cuarta edición del Plan Corresponsables y se dibujarán los avances en la quinta edición de este plan.

INVERSIÓN TOTAL

Sara Simón ha señalado que se han invertido 1,8 millones de euros a través de estas ayudas para proyectos a través de las asociaciones, a través de empresas o a través de los propios ayuntamientos.

Se han proporcionado 109 ayudas valoradas en 755.000 euros a huérfanos de mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista o para que mujeres que la han sufrido cuyo objetivo es que "recuperen su vida".

Además, se contabilizan 11 líneas de subvenciones con las que se ha financiado 342 proyectos "muy dispares", centrados en la elaboración de planes de igualdad, proyectos para combatir la mutilación genital femenina o para erradicar las diferentes brechas de género, entre otros.

"Hemos pasado de unos paupérrimos 45.000 euros que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, a esos 2,6 millones de euros a día de hoy", ha cuantificado Simón.