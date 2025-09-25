El 26 de noviembre se celebrará la elección y renovación de los consejos escolares no universitarios de C-LM

Archivo - Elección de los consejos escolares no universitarios de C-LM. - JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación ha determinado que el 26 de noviembre se celebre la votación para la elección y renovación de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución que publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que si el día establecido en el apartado anterior fuese inhábil en alguna localidad, la Junta Electoral ordenará que la votación se celebre el día hábil inmediatamente anterior o posterior al establecido.

Atendiendo a esto, la Junta Electoral de cada centro concretará y publicará el calendario electoral

