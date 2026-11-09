El 27,96% de la plantilla de CMM tendrá que trabajar el día del paro, tras decretarse los servicios mínimos

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes la resolución de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional, por la que se establecen los servicios mínimos en el Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la huelga convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

En dicha resolución, que recoge Europa Press, se indica que el pasado 29 de octubre tuvo lugar reunión entre la Dirección de Castilla-La Mancha Media y las organizaciones sindicales legitimadas, levantándose la correspondiente acta en la que se alcanzó acuerdo respecto de la programación que se emitirá durante la jornada de huelga y de la propuesta técnica de servicios mínimos, fijándose un porcentaje global de efectivos mínimos del 27,96 por ciento de la plantilla planificada del Grupo CMM.

Según Vicepresidencia Segunda, los servicios mínimos que se establecen mediante esta resolución "ponderan adecuadamente el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española con el derecho a recibir información veraz reconocido en el artículo 20.1.d) y con la garantía del servicio público de comunicación audiovisual prevista en el artículo 20.3 de la misma norma".

A tal efecto, la actividad se limita a las franjas informativas de interés público general regional, a la cobertura de incidencias de emergencia o actualidad de relevancia inaplazable y al mantenimiento del personal estrictamente indispensable para garantizar la continuidad de las emisiones esenciales y la seguridad de las instalaciones

El ejercicio del derecho de huelga por el personal del Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha y de sus sociedades filiales se realizará sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

A estos efectos, se consideran servicios esenciales la producción y emisión por televisión, radio y medios digitales de los programas informativos indispensables para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre los acontecimientos de actualidad.

También la programación y difusión de declaraciones, comunicaciones oficiales y avisos de interés público y la difusión de alertas de protección civil e informaciones de carácter urgente o de especial relevancia pública cuya emisión resulte necesaria para la protección de derechos, bienes o intereses generales.

De igual modo, se consideran esenciales los servicios necesarios para garantizar la seguridad de las personas, la conservación de los bienes, el mantenimiento de los locales, instalaciones y equipos técnicos, así como la continuidad de las emisiones esenciales

La designación nominal del personal que integrará los servicios mínimos corresponderá a la Dirección General del Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, previa comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras y de conformidad con lo previsto en la Instrucción 3/2026, de 4 de noviembre, de la Dirección General de la Función Pública, en relación con la huelga general convocada para el día 11 de noviembre de 2026.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.